Nazofarenks Kanseri Tedavisiyle Sağlığına Kavuştu

14.08.2025 14:06
51 yaşındaki İlker Ahmet Tatlıdil, boynundaki şişlik nedeniyle kanser teşhisi aldı ve tedavi sonrası iyileşti.

Boynunda fark ettiği şişlik nedeniyle doktora giden ve yapılan tetkikler sonucunda nazofarenks (geniz) kanseri olduğunu öğrenen 51 yaşındaki İlker Ahmet Tatlıdil, Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi'nde uygulanan tedavi süreciyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, burun arkasındaki geniz bölgesinde gizlice ilerleyen ve genellikle geç teşhis edilen bu kanser türü, Tatlıdil'in boynunda fark ettiği fındık büyüklüğündeki bir şişliğin ardından ortaya çıktı. Medipol Sağlık Grubu'ndan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy ve ekibi tarafından yürütülen tedavi süreciyle Tatlıdil'in sağlık durumu normale döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dereköy, geniz kanserinin gizli seyri nedeniyle genellikle geç fark edildiğini ancak erken teşhisin tedavi süreci açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dereköy, hastalığın özellikle erkeklerde 10-20 ile 30-50 yaş arasında pik yaptığını aktararak, "Nazofarenks kanseri genellikle boyunda büyüyen lenf nodları, burun tıkanıklığı, işitme kaybı ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Hastalığın nedeni olarak Epstein-Barr virüsü, tuzlanmış gıdalar ve bazı çevresel faktörler ön plana çıkıyor. Endoskopik muayene ve biyopsi teşhis için çok değerli araçlar. Tedavide ise radyoterapi birinci sırada yer alırken, evreye göre kemoterapi de ekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nazofarenks kanserinin özellikle Güney Çin, Güney Asya ve Afrika'da yaygın görüldüğünün altını çizen Dereköy, şunları kaydetti:

"Bu kanser, Çin'de erkeklerde en sık rastlanan 5'inci kanser türüyken, Türkiye gibi ülkelerde çok daha az görülür. Ancak dikkat edilmediğinde hızla yayılma potansiyeli yüksek bir hastalıktır. Boyunda kitle, burun tıkanıklığı, kanlı burun akıntısı, işitme kaybı, sık orta kulak enfeksiyonları gibi şikayetler en sık rastlanan belirtilerdir. Ancak tümör beynin arka bölgesine doğru büyümeye başladığında, kafa sinirlerine baskı yaparak baş ağrısı, yüz hissizliği, konuşma ve yutma zorlukları gibi daha ciddi nörolojik belirtilere de yol açabilir."

İlker Ahmet Tatlıdil de boynunda çıkan fındık büyüklüğündeki şişlik sonrası başlayan kanser sürecine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Önce aile hekimine gittim, antibiyotik verildi ama geçmedi. Sonra KBB'ye başvurdum, MR çekildi. Doktor şüpheli görünce biyopsi yapıldı ve sonuçlar çıktığında kanser olduğumu öğrendim. Ailemde böyle bir hastalık yoktu, ilk kez bende çıktı. Yaklaşık 30 yıldır sigara içiyorum, büyük ihtimalle etkisi oldu. Ardından kemoterapi ve 35 ışın tedavisi aldım. Şu an iyileşme sürecindeyim, Sefa Hocam sayesinde tedavi planım başarıyla ilerliyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Çamlıca, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

