Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

16.02.2026 14:59
İslam Memiş, ABD'nin İran'a olası müdahalesinin altın fiyatlarını yukarı taşıyabileceğini belirterek ons altında yeni bir yükseliş dalgası beklediğini söyledi. 2026'nın ikinci yarısında ise borsanın öne çıkacağını ifade ederek, "2026 yılındaki şampiyonum gümüş veya altın değil borsa olacağını tahmin ediyorum. Kademe kademe yükselecek. Çok hızlandığı zaman korkun." dedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altında yeni bir yükseliş dalgası beklediğini belirterek ABD'nin İran'a olası müdahalesinin piyasaları yukarı taşıyabileceğini söyledi.

Altın piyasalarındaki hareketlilik yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi, Fed'in faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından gram altın cuma günü sert yükseliş kaydederken, haftaya alım fırsatıyla başladı. 16 Şubat 2026 itibarıyla gram altın 7 bin 36 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 5 bin 6 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA HEDEF 6 BİN DOLAR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global yayınında piyasaları değerlendirdi. Memiş, altındaki yükselişin henüz zirve olmadığını belirterek manipülasyon uyarısında bulundu ve ons altında 6 bin dolar seviyesinin hedeflenebileceğini ifade etti.

"3-4 HAFTA SÜRECEK BİR MÜDAHALE BEKLİYORUM"

Memiş, jeopolitik risklere dikkat çekerek, "İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum. 5 bin dolar seviyesinin aşağısında 4 bin 980 dolar ile 4 bin 800 dolar seviyesi var destek seviyesi olarak. Ben kısa vade kalıcı olmasını düşünmüyorum" dedi.

"GÜMÜŞ YATIRIMCISI İÇİN DUA EDECEĞİZ"

Gümüş piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, kayıpların sürebileceğini belirterek, "Gümüşün ons tarafında üç haneli rakamları görmeyi beklemiyorum. Gümüş yatırımcısı için dua edeceğiz. Ocak ayında gerekeni söyledik. Yıllık getiriyi Ocak ayında bir ayda verdi" ifadelerini kullandı.

"2026 ŞAMPİYONUNUN BORSA OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

Borsa için ise 2026'nın ikinci yarısına işaret eden Memiş, altın ve gümüş yerine hisse senedi piyasalarının öne çıkabileceğini söyledi. Memiş, "2026 yılındaki şampiyonum gümüş veya altın değil borsa olacağın tahmin ediyorum. Kademe kademe yükselecek. Çok hızlandığı zaman korkun. Aralık ayında, Ocak ayında biliyorsunuz her gün gümüş, her gün altın, her gün gümüş. Ne oldu şimdi? Patlattılar. O yüzden sağlıklı yükselişlerin olabilmesi için teknik düşüşlere mutlaka ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

*BU HABERDEKİ YORUMLAR KİŞİSEL FİKİRLERDİR, YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEZ

İslam Memiş, Ekonomi, Finans, Borsa, Gümüş, İran, Son Dakika

