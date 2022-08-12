Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek - Son Dakika
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Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek

12.08.2022 17:37
Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, TÜİK'in haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını dair yaptığı açıklamada, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı 'Türkiye Ekonomi Modeli'miz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı Haziran ayında Türkiye'de sanayi üretiminin piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşip, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydettiğini belirterek, ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışının yüzde 9,4 olduğunu aktardı.

"OLUMLU GÖRÜNÜM, İKİNCİ ÇEYREKTE BEKLENEN BÜYÜMEYİ PEKİŞTİRDİ"

Nebati, mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretiminin 2020 yılı ikinci çeyreğinde salgın kaynaklı daralmanın ardından sekiz çeyrek süren büyüme eğilimini sürdürmesini "güçlü" olarak niteledi. Bakan Nebati, sermaye malı üretiminde devam eden kuvvetli görünümün makine teçhizat yatırımları başta olmak üzere üretim potansiyelinde artışa işaret ettiğine dikkati çekerek, ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksleri ve perakende satışlardaki olumlu görünümün kuvvetli sanayi üretimi ile ikinci çeyreğe ilişkin beklediklerini ifade ettiği güçlü büyümeyi daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Nebati, "Ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını önceleyen; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'miz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek" dedi.

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Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek - Son Dakika

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