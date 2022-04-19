Nevşehir'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

19.04.2022 16:25
Nevşehir'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 57 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 57 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İlçedeki spor salonunda gerçekleştirilen tohum dağıtım programında konuşan Vali İnci Sezer Becel, Hacıbektaş'ta ayçiçeği üretiminin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Gıdanın her zaman önemli olduğunu ancak bugünlerde bunun öneminin daha fazla hissedilmeye başlandığını dile getiren Becel, "Pandemi dönemi, toprağın, tarımın ve hayvancılığın önemini anladığımız bir süreç oldu. Üretim ve tarım her şeyden önemli, ikamesi yok. Sembolik olarak dikkatleri tarımın önemine çekmek, üretmeye sevk etmek açısından bu programı önemsiyorum." dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de Hacıbektaş'ın ayçiçeği üretimi için uygun toprak yapısına sahip olduğunu belirterek, tohumların ve üretimin bereketli olmasını diledi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de bölgenin iklim ve coğrafi koşullarının iyi değerlendirilmesi halinde başarılı neticeler alınacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından 57 çiftçiye tohumlar dağıtıldı.

Nevşehir'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Nevşehir'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

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Hacıbektaş, Nevşehir, Pandemi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nevşehir'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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