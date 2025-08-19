Nevşehir Patates Günleri Fuarı Başladı - Son Dakika
Nevşehir Patates Günleri Fuarı Başladı
19.08.2025 20:25
Nevşehir'de düzenlenen fuar, patates üreticilerini ve sektördeki firmaları bir araya getirdi.

Nevşehir'de Patates Günleri Fuarı başladı. Özel bir firma tarafından düzenlenen fuar patates üreticileri, patates ekipmanları satan firmaları, zirai ilaç firmaları ve sektörde faaliyet gösteren diğer firmaları bir araya getirdi.

Avanos- Gülşehir yolu üzerindeki 65 dekar araziye kurulan fuara 78 firma katıldı. Fuarın açılışında konuşan Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıray Gençer bin 200 yerli firma ile 117 ülkeye tohum ihraç edildiğini söyledi.

Gençer, 2024 yılında çıkan yasa Türkiye'nin tohum alanında daha güvenilir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, kendi tohumlarını üreten kendi kendine yeten bir ülke olduğunu söyleyen Gencer, "Kamuoyunda maalesef tohumda dışa bağımlı olduğumuz ve İsrail'den tohum aldığımız konusunda yanlış bilgiler var. Kamuoyundaki yanlış algıyı düzeltmeniz gerekiyor. Türkiye, kendi tohumlarını üreten kendi kendine yeten bir ülke. Hem kendi çiftçisine ve kendi halkına, ülkeye gelen turisti de besleyebilen ve 117 ülkede bu tohumları ihraç edebilen güçlü ülke durumuna geldi" dedi.

Nevşehir'de 20 binin üzerinde kayıtlı çiftçi olduğunu ifade eden Nevşehir Valisi Ali Fidan da konuşmasında, Nevşehir'in turizmin yanı sıra tarım alanında da başarılı çalışmalara imza atılan bir yöre olduğunun altını çizdi. Vali Fidan "Geçen yıl 2024 yılı verileri ile baktığımızda ilimizde 115 bin dekar alanda yaklaşık 400 bin ton patates üretilmiş. Bu yönüyle Nevşehir, ülkemizde yedinci sırada. Patates arzı anlamında ve gıda güvenliği anlamında tedarik zincirinin sağlanması, sofralara ve tüketiciye bakan yönüyle de Nevşehir önemlidir. Yaklaşık bin 320 civarında doğal depoda 2 milyon tona yakın patates depolanıyor. Geçen yıl 30 bin ton yemeklik 14 bin ton işlenmiş, bin 295 ton tohum olmak üzere ilimiz ihracatında da patates birinci sırada yer aldı. Yaklaşık 1.4 milyar liralık ihracat gerçekleştirildi. Patates, Nevşehir için böyle önemli bir üründür" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her ilde dört kritik sektörün tespit edildiğini aktaran Fidan, "İlimizde tespit edilen dört alandan birisi de dondurulmuş patates ve patatesten üretilecek mamullerle ilgili bir teşvik programı var. Yakın süreçte sektör temsilcileriyle bir araya gelip teşviklerle ilgili toplantı yapacağız" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

