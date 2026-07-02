New York Borsası Düşüş Yaşadı - Son Dakika
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New York Borsası Düşüş Yaşadı

02.07.2026 00:33
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Teknoloji hisselerindeki satışlar nedeniyle New York borsası, Dow Jones ve diğer endekslerle düştü.

New York borsası, teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 azalışla 52.305,24 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalarak 7.483,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kayıpla 26.040,03 puana indi.

Yılın ilk yarısında güçlü yükselişler kaydeden teknoloji hisselerinde yatırımcıların kar satışlarına gitmesi endeksler üzerinde baskı oluşturdu.

Yarı iletken hisselerindeki düşüşler öne çıkarken, ABD'li çip üreticilerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,6, Broadcom'un hisseleri yüzde 2,2 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.

Buna karşın ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta'nın hisseleri, şirketin yeni bir bulut altyapısı kurmayı ve oluşan fazla yapay zeka işlem gücünü satmayı planladığına yönelik haberlerin ardından yüzde 8,8 değer kazandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Portekiz'de düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu'nda yaptığı açıklamalar da yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Fed'in gelecek dönemdeki faiz politikasıyla ilgili ileriye dönük yönlendirme yapmaktan kaçınan Warsh, enflasyonu bankanın yüzde 2 hedefine geri döndürme konusundaki kararlılığını yineledi.

Warsh, "Eğer insanlar bu merkez bankasının yüzde 2'nin üzerindeki bir enflasyon hedefini kabul edeceğini düşünürlerse, hayal kırıklığına uğrayacaklar." dedi.

Ayrıca Warsh, "Bu dönemin ilk dört haftasında enflasyon beklentileri geriledi, enflasyon riskleri azaldı." diye konuştu.

Fed'in para politikasının seyrine ilişkin ipuçları verebilecek makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında yer alırken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam raporu öncesinde iş gücü piyasasına ilişkin veriler yakından takip edildi.

JOLTS açık iş sayısı verilerinin ülkede açık iş pozisyonlarının mayıs ayında son iki yılın en yüksek seviyesine çıktığını göstermesinin ardından, dün açıklanan veriler, özel sektör istihdamındaki artışın haziranda yavaşladığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 98 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise haziranda 53,3 değerine inmesine rağmen sektörde genişlemeye işaret etti.

ABD ve İran arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler de izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Katar'da devam eden barış müzakerelerine ilişkin, "Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve gidişat gayet iyi." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de görüşmelere ilişkin, "Şu anda görüşmeler iyi gidiyor. Henüz çok erken bir aşamadayız ama görüşmeler iyi gidiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüş Yaşadı - Son Dakika

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