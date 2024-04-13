New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,24 azalarak 37.983,24 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,46 azalışla 5.123,41 puana ve Nasdaq ?endeksi yüzde 1,62 kayıpla 16.175,09 puana indi.
Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişeler artarken ABD'nin bazı büyük bankalarının açıkladığı ilk çeyrek bilançoları sonrası pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izlendi.
ABD'de açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase'in net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artarken, Citigroup ile Wells Fargo'nun net karı, sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 7 azaldı.
JPMorgan Chase'in hisseleri, finansal sonuçları iyi olmasına rağmen net faiz gelirinin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 6,47 değer kaybetti. Citigroup'un hisseleri yüzde 1,7 ve Wells Fargo'nun hisseleri de yüzde 0,39 düştü.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda 77,9 ile beklentilerin altına düştü.
Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, nisanda aylık bazda 0,2 puan artışla yüzde 3,1'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıktı.
ABD bu hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins yüksek enflasyon ve iş gücü piyasasının dayanıklılığı göz önüne alındığında yakın vadede faiz oranlarını düşürme konusunda acil bir ihtiyaç görmediğini yineledi.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, çeşitli enflasyonist baskılara ilişkin endişelerini dile getirerek, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın petrol ve gaz fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilecek potansiyel bir durum olduğunu vurguladı.
Kansas Fed Başkanı Jeff Schmid de enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde ve istihdam piyasasının güçlü olması nedeniyle Fed'in şu anda faiz indirimlerinin üzerinde durmaması gerektiğini ifade etti.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine düşmesini garanti altına almak için "hala yapılacak çok iş olduğunu" ve faiz indiriminin "kesinlikle acil bir durum olmadığını" ifade etti.
Öte yandan, Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İsrail'in İran'dan yapılacak doğrudan bir saldırıya hazırlandığına ilişkin haber akışının etkisiyle petrol fiyatlarında yükseliş kaydedildi. Brent petrolün varil fiyatı 90,1 dolara çıkarken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 85,4 dolardan alıcı buldu.
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İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından, Türkiye'de yerel seçim itirazları görüşülmeye devam ederken, İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek.
İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası Bitcoin'in fiyatı sert düşüş kaydetti. Orta Doğu'da artan gerilim kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşerek 63 bin 306 dolar seviyesine geriledi. Ethereum'un fiyatı da yüzde 8,9 değer kaybederek 2 bin 937 dolar seviyesine indi. Küresel kripto para piyasasının değeri ise 24 saatte yüzde 6,22 azalarak 2,29 trilyon dolara düştü.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, geleceğin meslekleri arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı ve bilişim uzmanı yer alıyor. En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı olarak belirlendi.
İstanbul Esenyurt'ta bir ATM, para çekmek isteyen birçok vatandaşa sahte para verdi. Sadece 100 TL'lerin sahte olduğunu belirten vatandaşlar o anları kayıt altına alınırken, vatandaşlar çevrede bulunan farklı ATM'lerin de farklı dönemlerde sahte para verdiğini söyledi.
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