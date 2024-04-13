New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

Ekonomi

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,24 azalarak 37.983,24 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,46 azalışla 5.123,41 puana ve Nasdaq ?endeksi yüzde 1,62 kayıpla 16.175,09 puana indi.

Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişeler artarken ABD'nin bazı büyük bankalarının açıkladığı ilk çeyrek bilançoları sonrası pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

ABD'de açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase'in net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artarken, Citigroup ile Wells Fargo'nun net karı, sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 7 azaldı.

JPMorgan Chase'in hisseleri, finansal sonuçları iyi olmasına rağmen net faiz gelirinin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 6,47 değer kaybetti. Citigroup'un hisseleri yüzde 1,7 ve Wells Fargo'nun hisseleri de yüzde 0,39 düştü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda 77,9 ile beklentilerin altına düştü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, nisanda aylık bazda 0,2 puan artışla yüzde 3,1'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıktı.

ABD bu hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins yüksek enflasyon ve iş gücü piyasasının dayanıklılığı göz önüne alındığında yakın vadede faiz oranlarını düşürme konusunda acil bir ihtiyaç görmediğini yineledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, çeşitli enflasyonist baskılara ilişkin endişelerini dile getirerek, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın petrol ve gaz fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilecek potansiyel bir durum olduğunu vurguladı.

Kansas Fed Başkanı Jeff Schmid de enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde ve istihdam piyasasının güçlü olması nedeniyle Fed'in şu anda faiz indirimlerinin üzerinde durmaması gerektiğini ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine düşmesini garanti altına almak için "hala yapılacak çok iş olduğunu" ve faiz indiriminin "kesinlikle acil bir durum olmadığını" ifade etti.

Öte yandan, Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İsrail'in İran'dan yapılacak doğrudan bir saldırıya hazırlandığına ilişkin haber akışının etkisiyle petrol fiyatlarında yükseliş kaydedildi. Brent petrolün varil fiyatı 90,1 dolara çıkarken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 85,4 dolardan alıcı buldu.