New York Borsası Düşüşte

Ekonomi

NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,44 azalarak 42.011,59 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 5.699,94 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kayıpla 17.918,48 puana indi.

ABD'de yarın açıklanacak önemli istihdam raporu öncesinde yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilimin daha da yükselme ihtimaline karşı temkinli hareket ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanma olasılığının riskleri ve belirsizliği artırdığını, bölge ve ötesi için önemli ekonomik sonuçları olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimaline, "Şu anda bunu tartışıyoruz." diyerek açık kapı bıraktı ancak bugün bir saldırı beklemediğini söyledi.

Biden'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 23.05 itibarıyla yüzde 5,2 artarak 77,74 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 5,2 artışla 73,75 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül ile biten haftada 225 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık bazda 3,4 puan arttı ve 54,9'a çıktı. Piyasa beklentilerini de aşan endeks, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de S&P Global'in eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, aşağı yönlü revize edilerek 55,2 oldu.

Ülkede fabrika siparişleri de ağustosta artış beklentilerinin aksine yüzde 0,2 azaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD'nin doğusu ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin grevinin daha yüksek fiyatlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Goolsbee, perakendeciler ve üreticilerin liman işçileri grevi beklentisiyle yaklaşık iki haftalık ürün stokladığını ancak bunun sonucunda ortaya çıkan tedarik zinciri kesintilerinin işçi anlaşmazlığı devam ederse daha yüksek fiyatlara yol açabileceğini söyledi.