New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düşüşte

New York borsası, beklenenden yüksek enflasyon verileri ile açılışta düşüş yaşadı. Dow Jones %0,53 azaldı.

12.02.2025 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası, beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,53 azalarak 44.357,70 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 düşüşle 6.025,08 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,06 kayıpla 19.436,51 puana geriledi.

Ülkede fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair beklentileri güçlendirirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

TÜFE aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti, yıllık enflasyon Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, verilerin, enflasyonun kontrol altına alınmasında ilerlemenin durduğuna işaret ettiğini belirterek, Fed'in yıl ortasından önce faiz indirimi yapma olasılığının zayıfladığını kaydetti.

Enflasyon verileri sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 10 baz puan artışla yüzde 4,64'e çıktı. Dolar endeksi de yüzde 0,4 yükselerek 108,35 değerine ulaştı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,95'e inerken, mortgage başvuruları yüzde 2,3 artış gösterdi.

Analistler, dün Kongre'deki sunumunun ilk gününde faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını söyleyen Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarının da beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek, bunun "yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
17:41 Zahide Yetiş’in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu’nu karıştırdı Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
03:46 Kilauea’da korkutan hareketlilik Yeniden lav püskürtmeye başladı Kilauea'da korkutan hareketlilik! Yeniden lav püskürtmeye başladı
02:46 Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek
01:34 278 hakim ve savcının ataması yapıldı 278 hakim ve savcının ataması yapıldı
01:16 Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 AB, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımlarını kınadı AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı
00:16 Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı’nı Ukrayna’ya yolluyor Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor
00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 19:08:30. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.