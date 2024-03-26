New York borsası günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 azalarak 39.282,33 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 5.203,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kayıpla 16.315,70 puana indi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için ABD'de açıklanan veriler ile Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında kapanışta negatif bir seyir izlendi.
Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.
ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise martta aylık 0,1 puan azalışla 104,7'ye düştü.
Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken bazı banka yetkililerinin dün yaptığı açıklamaların karışık sinyaller vermesi sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 58'e geriledi.
Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini, özellikle büyüme verileri ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verisinin bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirtti.
Öte yandan, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu para cezasına çarptırılan ve kaynak arayışında olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri ilk işlem gününün açılışından yüzde 50'nin üzerinde değer kazanmasının ardından günü yüzde 16,1'lik yükselişle tamamladı.
ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ise Çin'deki iPhone sevkiyatlarının şubat ayında yıllık yaklaşık yüzde 33 düştüğüne dair haberlerin ardından yüzde 1'e yakın değer kaybetti.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde konut tesliminin devam ettiğini ve bu yılın sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat hedefinin 7 milyar dolar olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon olduğunu belirtti. Yılmaz, halkın da enflasyon konusunda endişeli olduğunu ve hükümetin bu konuda kararlı bir şekilde programlarını hayata geçirdiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin reel ekonomide iyi bir performans sergilediğini ancak fiyat istikrarında istenilen seviyeye henüz ulaşılamadığını ifade etti. Yılmaz, enflasyonun orta vadede düşeceğini ve 2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşılacağını sözlerine ekledi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mart ayı meclis toplantısında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomik sıkıntıların temelinde enflasyonun olduğunu söyleyerek, 'Tüm üretici ve tüccarlarımızı yılsonuna kadar fiyat arttırmamaya davet ediyorum' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." açıklaması sonrası promosyon başvurularında rekor kırıldı. Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin, Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Çiğli'deki iftar programında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından düzenlenen programda, sanayicilere ekonomiyle ilgili projelerini anlattı. Dağ, İzmir ekonomisine katkı sağlayacak çeşitli projeleri olduğunu belirtti ve İzmir'in hak ettiği değere ulaşması için çalışacaklarını vurguladı.
Fatih Yenikapı'da balıkçıların avladığı yasal boy sınırının altındaki 8 ton istavrit, el konularak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan denetimde, avlanan istavritlerin yasal boy sınırının altında olduğu tespit edildi. İstavritler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan kararla yardım kuruluşlarına bağışlandı. Ayrıca, boy yasaklarına uymayan 6 balıkçıya toplamda 123 bin 298 lira ceza kesildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililerle buluştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'ta çalışan 5 bin 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi bayram havasında imzalandı. Sözleşme ile yüzde 67,07 oranında artış yapıldı. Başkan Tunç Soyer, 'Sizi enflasyona ezdirmemek için yapmam gerekeni sonuna kadar zorladım. Benim görev sürem bitiyor ama bu kavga da bitmez bu sevda da' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?