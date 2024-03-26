New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sorunumuz Enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon olduğunu belirtti. Yılmaz, halkın da enflasyon konusunda endişeli olduğunu ve hükümetin bu konuda kararlı bir şekilde programlarını hayata geçirdiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin reel ekonomide iyi bir performans sergilediğini ancak fiyat istikrarında istenilen seviyeye henüz ulaşılamadığını ifade etti. Yılmaz, enflasyonun orta vadede düşeceğini ve 2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşılacağını sözlerine ekledi.