New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı

Dow Jones düştü, S&P 500 ve Nasdaq yükseldi. İşsizlik başvuruları azaldı, Tesla'nın hisseleri fırladı.

25.10.2024 00:16
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NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,33 azalarak 42.374,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 5.809,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kazançla 18.415,49 puana yükseldi.

ABD'de şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 227 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, iş gücü piyasasının nispeten dayanıklı kalmaya devam ettiğini belirterek, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek toplantılarında agresif faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık 0,5 puan artarak 47,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise ekimde geçen aya göre 0,1 puan artışla 55,3'e yükseldi.

Ülkede yeni konut satışları da eylülde yüzde 4,1 artışla 738 bine çıkarken Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 4,20'ye geriledi.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra üçüncü çeyrek bilançosunu yayımlayan Tesla, hem üretim ve teslimatlarında hem de kar ve gelirlerinde artış bildirdi. Şirketin Üst Yöneticisi Elon Musk, gelecek yıl araç satışlarında yüzde 30'a kadar artış beklediklerini kaydetti. Tesla hisseleri, yaklaşık yüzde 22 artışla 2013'ten bu yana en yüksek günlük kazancını elde etti.

Geliri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen Amerikan teknoloji şirketi IBM'in hisse fiyatı ise yüzde 6'dan fazla geriledi.

Bugünkü bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan UPS'nin hisseleri de yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Öte yandan, Boeing çalışanları, maaşlarına dört yıl içinde yapılacak yüzde 35'lik zam teklifini reddederek greve devam kararı aldı. Şirketin hisseleri yüzde 1,2 değer kaybetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon baskılarının azaldığını ancak henüz olması gereken seviyeye geri dönmediğini söyledi.

Son aylarda enflasyon verilerinde iyileşme görüldüğünü dile getiren Hammack, fiyat baskılarını azaltma konusunda kaydedilen ilerlemeye rağmen işin bittiğini söylemek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

İşsizlik maaşı, Teknoloji, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

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