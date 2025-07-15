New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

NEW New York borsası, enflasyon verilerinin yayımlanması sonrasında günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,98 azalarak 44.023,29 puana geriledi.

S&P 500 endeksi de yüzde 0,4 azalışla 6.243,76 puana indi.

Nasdaq endeksi ise yüzde 0,18 artışla 20.677,80 puana çıkarken, kapanış rekorunu tazeledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, tarifelerin fiyat artışlarına neden olmayacağı savına rağmen enflasyona yönelik endişelerle pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Aylık enflasyon ocaktan, yıllık enflasyon da şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 ile beklentilerin altında geldi.

Trump, enflasyon verilerinin yayımlanması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüketici fiyatları düşük. Fed faiz oranını düşürün, şimdi." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 3 puan düşürmesi gerektiğini belirten Trump, böylelikle yılda 1 trilyon dolar tasarruf edebileceklerini savundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de "Çekirdek enflasyon, Demokratların ve medyanın Trump'ın ticaret politikalarının fiyatları artıracağı yönündeki sürekli iddialarına rağmen, Trump göreve geldiğinden bu yana her ay beklentiler dahilinde veya beklentilerin altında gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Fed'in New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi de temmuzda 5,5 değerine çıkarken, sektör faaliyetlerinde dört aylık daralmanın ardından genişlemeye işaret etti.

Trump ayrıca, Endonezya ile ticaret anlaşması yaptıklarını belirterek, "Endonezya bize ihraç ettiği tüm mallar için yüzde 19'luk bir tarife ödeyecek, ABD'nin Endonezya'ya ihracatına ise tarife ve tarife dışı engeller olmayacak." ifadesini kullandı.

Endonezya'nın pazarını tarihte ilk kez ABD'ye açacağının bilgisini veren Trump, bu ülkenin ABD'den 4,5 milyar dolarlık tarım ürünü ve 15 milyar dolarlık enerjinin yanı sıra 50 Boeing uçağı satın alacağını bildirdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, belirsizlik ortamında para politikasına karar vermenin zor olduğunu belirterek, tarifelerin yılın ikinci yarısında enflasyonu artıracağını, çekirdek enflasyonun da yıl sonuna kadar yüzde 3 civarında olacağını ifade etti.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankaları, ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. Bu yılın ikinci çeyreğinde JPMorgan Chase'in net karı yüzde 17 azalırken, Wells Fargo'nun karı yüzde 0,6 ve Citigroup'un karı yüzde 25 yükseldi.

JPMorgan Chase'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 ve Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 5,5 düştü. Citigroup'un hisseleri ise yüzde 4'e yakın artış gösterdi.

Öte yandan ABD hükümetinden ihracat lisansı için güvence aldığını ve H20 çiplerinin Çin'e satışına devam etmeyi planladığını açıklayan Nvidia'nın hisseleri yüzde 4 değer kazandı. Nvidia'nın hisselerindeki artış, Nasdaq endeksindeki yükselişe katkı yaptı.