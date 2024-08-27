New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

Ekonomi

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artışla 41.240,52 puana çıktı. Endeks, tüm zamanların en yüksek kapanış değerini gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 5.616,84 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,85 kayıpla 17.725,76 puana geriledi.

Yatırımcılar eylül ayında faiz indirimlerine başlanacağı yönündeki iyimserliğini korurken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki yukarı yönlü riskin azaldığı ve iş gücü piyasasının soğuduğuna işaret ederek, para politikasında ayarlama yapmanın zamanının geldiğini söylediğini anımsattı.

Bu hafta büyüme ile kişisel tüketim harcamalarının aralarında olduğu önemli veri akışının takip edileceğini aktaran analistler, çip şirketi Nvidia'nın bilançosunun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, yüzde 9,9 ile dört yılın en yüksek aylık artışını kaydetti.

Öte yandan, hafta sonu Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesinin ardından petrol ve altının fiyatında artış yaşanırken, bazı teknoloji hisselerinin değer kaybetmesi dikkati çekti.

Çarşamba günü finansal sonuçlarını yayımlayacak Nvidia'nın hisselerinde yüzde 2,3 kayıp görüldü. Diğer çip şirketlerinden Broadcom'un hisseleri yüzde 4, Micron'un hisseleri yüzde 3,8, Qualcomm'un hisseleri yüzde 2,3 ve Intel'ın hisseleri yüzde 2 geriledi.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, Meta ve Amazon'un hisseleri yüzde 1 civarında, Tesla hisseleri de yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti.

Yeni akıllı telefonlarını tanıtmasının beklendiği etkinliği 9 Eylül'de gerçekleştireceğini duyuran Apple'ın hisseleri ise bugün hafif yükseldi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, şirketlerin "düşük işe alım, düşük işten çıkarma" yaklaşımında olduğunu belirterek, bunun devam etmesinin olası olmadığını ifade etti.

Fiyat baskılarının hafiflemesinin, malların ötesinde ekonominin geri kalanında da görüldüğünü söyleyen Barkin, enflasyonun yeniden hızlanmasıyla ilgili endişenin azaldığını kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz indirimlerinin büyüklüğünü bilmek için henüz erken olduğunu belirterek, ekonomi beklendiği gibi gelişirse, politikayı normal hızda ayarlamanın makul olacağını anlattı.

Ekonominin tahmin edilenden daha fazla zayıflaması halinde daha agresif olmak gerekebileceğini dile getiren Daly, iş gücü piyasasının daha fazla zayıflamasını istemediğini söyledi.