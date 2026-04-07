Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsası'nda Karışık Seyir

07.04.2026 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki belirsizlikler sürerken New York borsası karışık bir kapanış yaptı.

NEW New York borsası, Orta Doğu'daki gerilime dair belirsizlikler sürerken günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 46.584,46 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.616,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 yükselişle 22.017,85 puana ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a bir anlaşma için tanıdığı sürenin dolmasına saatler kalırken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Dünkü basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması durumunda, İran'ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik saldırı düzenleneceği yönündeki tehditlerini yineleyen Trump, ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00'ye kadar İran ile anlaşma sağlanmazsa "ülkeyi tek bir gecede yok edebileceklerini" söylemişti.

Trump, bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın çağrısından Trump'ın haberdar olduğunu ve bu çağrıya yanıt vereceklerini bildirdi.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 3 azalarak 106,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,4 azalışla 111,94 dolara geriledi.

Analistler, İran medyasında yer alan, iki taraf arasındaki görüşmelerin sona ermediğine ve ABD basınındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine dair haberlerin piyasalara olumlu etki yaptığını, Pakistan'ın çağrısı sonrasında da endekslerde toparlanma yaşandığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı şubatta yüzde 1,4 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise martta 0,4 puan artarak yüzde 3,4'e çıktı.

Ülkede tüketici kredileri de şubatta 9,5 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

Kurumsal tarafta ise Apple'ın hisseleri, şirketin merakla beklenen katlanabilir iPhone modelleriyle ilgili zorluklar yaşadığına dair haberler sonrasında günü yüzde 2 kayıpla tamamladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, New York, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 00:21:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.