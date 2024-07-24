New York Borsası Teknoloji Hisselerindeki Satışlarla Sert Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Teknoloji Hisselerindeki Satışlarla Sert Düştü

New York Borsası Teknoloji Hisselerindeki Satışlarla Sert Düştü

New York borsası, teknoloji hisselerindeki satışların öncülüğünde günü sert düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,25 azalışla 39.853,87 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 2,32 kayıpla 5.427,12 puana gerilerken, Nasdaq endeksi 650 puanı aşkın düşüşle yüzde 3,62 azalarak 17.345,84 puana indi. S&P 500 endeksi Aralık 2022, Nasdaq endeksi ise Ekim 2022'den bu yana en kötü performansını sergiledi. ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları yatırımcıların odağında bulunurken, Alphabet ve Tesla gibi büyük teknoloji şirketlerinin hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları sonrası pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

24.07.2024 23:37
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New York borsası, teknoloji hisselerindeki satışların öncülüğünde günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,25 azalışla 39.853,87 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,32 kayıpla 5.427,12 puana gerilerken, Nasdaq endeksi 650 puanı aşkın düşüşle yüzde 3,62 azalarak 17.345,84 puana indi. S&P 500 endeksi Aralık 2022, Nasdaq endeksi ise Ekim 2022'den bu yana en kötü performansını sergiledi.

ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları yatırımcıların odağında bulunurken, Alphabet ve Tesla gibi büyük teknoloji şirketlerinin hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları sonrası pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Dün piyasaların kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan şirketlerden biri olan ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet'in hisseleri, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde geliri ve karının beklentileri aşmasına karşın YouTube reklam gelirinin beklentileri karşılayamaması ve yapay zeka konusunda henüz istenilen ilerlemeyi gerçekleştirememesi nedeniyle yüzde 5,03 değer kaybetti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin dün açıkladığı finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamamasının ve Robotaxi tanıtımını ertelemesinin ardından yüzde 12,33 düştü.

Finansal hizmetler şirketi Visa'nın hisseleri, ödeme hacmindeki yavaşlama sonrası yüzde 4 geriledi.

Ayrıca çip üreticilerinin hisselerindeki düşüş de öne çıkarken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 6,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 7,6 ve Arm'ın hisseleri yüzde 8,2 değer kaybetti.

Analistler, piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayacak IBM ve Ford'un finansal sonuçlarının da yakından takip edileceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık 2,1 puan azalarak 49,5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de yeni konut satışları da yüksek konut fiyatları ve mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle haziranda aylık bazda yüzde 0,6 azalarak Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Teknoloji Hisselerindeki Satışlarla Sert Düştü - Son Dakika

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