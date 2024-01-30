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Ekonomi

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 38.298,23 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.925,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 azalışla 15.604,08 puana indi. Yatırımcılar devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyalleri değerlendirirken pay piyasalarında yatay bir seyir izleniyor.

30.01.2024 18:21  Güncelleme: 18:22
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New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 38.298,23 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.925,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 azalışla 15.604,08 puana indi.

Yatırımcılar devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyalleri değerlendirirken pay piyasalarında yatay bir seyir izleniyor.

Bugün açıklanan bilançoların ardından, ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un hisseleri şirketin finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesinin etkisiyle yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

Ev aletleri üreticisi Whirlpool'un hisseleri ise gelir beklentisinin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 5'e yakın düştü.

ABD merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi JetBlue'nun hisseleri, şirketin geçen yılın son çeyreğinde zarara uğraması ve bu yıl kapasitesinde düşüş öngörmesinin ardından yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

Nakliyat şirketi UPS'in hisseleri de şirketin gelir tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kalması, yurt dışı ve yurt için nakliye hacimlerinde düşüş bildirmesi ve 12 bin çalışanının işten çıkarılacağını açıklaması sonrası yüzde 8'in üzerinde düştü.

Analistler, bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak, piyasa değeri yaklaşık 5 trilyon dolar olan Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Microsoft'un finansal sonuçlarının yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

ABD'de bugünden itibaren makroekonomik veri takvimi yoğunlaşırken analistler, iş gücü piyasasına yönelik verilerden alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktardı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar da piyasaların odağındaki yerini korurken, bankanın yarın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor, ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler ise sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

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