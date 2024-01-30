New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 38.298,23 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.925,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 azalışla 15.604,08 puana indi.
Yatırımcılar devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyalleri değerlendirirken pay piyasalarında yatay bir seyir izleniyor.
Bugün açıklanan bilançoların ardından, ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un hisseleri şirketin finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesinin etkisiyle yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.
Ev aletleri üreticisi Whirlpool'un hisseleri ise gelir beklentisinin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 5'e yakın düştü.
ABD merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi JetBlue'nun hisseleri, şirketin geçen yılın son çeyreğinde zarara uğraması ve bu yıl kapasitesinde düşüş öngörmesinin ardından yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.
Nakliyat şirketi UPS'in hisseleri de şirketin gelir tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kalması, yurt dışı ve yurt için nakliye hacimlerinde düşüş bildirmesi ve 12 bin çalışanının işten çıkarılacağını açıklaması sonrası yüzde 8'in üzerinde düştü.
Analistler, bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak, piyasa değeri yaklaşık 5 trilyon dolar olan Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Microsoft'un finansal sonuçlarının yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.
ABD'de bugünden itibaren makroekonomik veri takvimi yoğunlaşırken analistler, iş gücü piyasasına yönelik verilerden alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktardı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar da piyasaların odağındaki yerini korurken, bankanın yarın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor, ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler ise sürüyor.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi. Anayasa kitapçığını ise CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun fırlattığı iddia edildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
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