New York Borsası Yeni Yılın İlk İşlem Gününe Düşüşle Başladı

New York borsası yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,33 azalışla 37.566,22 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 azalarak 4.745,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 14.873,70 puana indi.

Üç ana endeksin 2023'ü çift haneli kazançlarla tamamlamasının ardından pay piyasaları yeni yıla negatif başlangıç yaptı.

Analistler, yeni yılın ilk haftasında, ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Yatırımcıların para politikası görünümünü değerlendirmeye devam ettiğine işaret eden analistler, makroekonomik verilerle tutanakların Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceğini aktardı.

Tahvil piyasasında ise yatırımcıların bu yılki faiz indirimlerine ilişkin beklentilerinin yumuşamasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,94'e yükseldi.

Kurumsal tarafta da Apple'ın hisseleri, Barclays'in zayıf iPhone satışlarını gerekçe göstererek şirketin notunu düşürmesi sonrası yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Tesla'nın hisseleri ise şirketin yılın dördüncü çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısının 484 bin 507 ile tahminleri aşmasına ve 2023 hedefine ulaşmasına yardımcı olmasına rağmen yüzde 1'e yakın düştü.