New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası yükselişle açıldı

20.05.2022 16:57
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,56 artarak 31.426,94 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artışla 3.927,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kazançla 11.542,67 puana çıktı.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişeler yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ederken, endeksler haftanın son işlem gününün açılışında toparlandı.

Piyasalardaki yukarı yönlü harekette, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesi etkili oldu.

Çin'den gelen faiz indirimi kararı yatırımcılara küresel büyüme endişeleri konusunda geçici bir rahatlama sağlarken, ABD'de yüksek enflasyonist baskılar ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişeler gündemdeki yerini koruyor.

YORUMLAR
500
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
Kaynak: AA

Yatırımcı, Enflasyon, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:27:36. #1.11#
SON DAKİKA: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement