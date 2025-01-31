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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Açıldı

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri artarken, ABD'de enflasyon verileri beklentilere paralel geldi.

31.01.2025 18:47
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NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,38 artarak 45.054,36 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artışla 6.096,79 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 0,77 kazançla 19.832,33 puana çıktı.

ABD'de enflasyon göstergeleri beklentiler dahilinde gerçekleşirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de geçen ay aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Analistler, endeksin beklentilere paralel artmasına karşın, yıllık bazda geçen yıl nisan ayından bu yana en hızlı artışı kaydettiğini ve Fed'in enflasyon hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Verilerin yayımlanması sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,54 seviyesine çıktı.

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,9 ile piyasa beklentileri dahilinde arttı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata cumartesi günü yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söylediğini anımsatarak, piyasalarda ekonomi politikalarına dair gelişmelerin de takip edildiğini belirtti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra finansal sonuçlarını açıklayan Apple'ın geliri ve net karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin hisseleri güne yüzde 4'e yakın kazançla başladı.

Bugün bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin altında sonuçlar açıklayan ABD'li enerji şirketi Chevron'un hisseleri yüzde 2'den fazla geriledi.

Exxon Mobil'in hisseleri ise beklentilerden iyi kar bildirmesine karşın yüzde 1'in üzerinde düştü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Bankanın mevcut politika duruşunun, ekonomik faaliyete ilişkin diğer göstergeleri gözden geçirmek ve Trump yönetiminin politikalarıyla bunların ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için iyi bir yerde olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasının artık özellikle sıkı görünmediğini dile getiren Bowman, ancak ücret artış hızının enflasyon hedefiyle tutarlı seviyenin bir miktar üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Bowman, para politikasının ayarlanması konusunda temkinli ve kademeli bir yaklaşımı tercih etmeye devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika

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