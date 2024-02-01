New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artışla 38.175,34 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artarak 4.861,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 15.254,02 puana yükseldi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesi sonrası dün negatif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında, yeni günün açılışında toparlanma görüldü.
Fed bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucu politika faizi beklendiği gibi sabit tutarken Fed Başkanı Powell dün mart ayında faiz indiriminin muhtemel olduğunu düşünmese de bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın uygun olacağını belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 37'ye gerilerken bu oran, mayıs ayı için yüzde 60'ın üzerine çıktı.
Yoğun bilanço dönemi de yakından takip edilirken analistler, bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak Apple, Amazon ve Meta'nın finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Ocak ile biten haftada 224 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
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