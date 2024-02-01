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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

New York Borsası Yükselişle Başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 38.175,34 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artarak 4.861,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 15.254,02 puana yükseldi. Fed Başkanı Powell, faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğunu belirtti. Para piyasalarında fiyatlamalar değişirken, Apple, Amazon ve Meta'nın finansal sonuçları bekleniyor.

01.02.2024 17:57  Güncelleme: 18:06
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New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artışla 38.175,34 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artarak 4.861,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 15.254,02 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesi sonrası dün negatif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında, yeni günün açılışında toparlanma görüldü.

Fed bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucu politika faizi beklendiği gibi sabit tutarken Fed Başkanı Powell dün mart ayında faiz indiriminin muhtemel olduğunu düşünmese de bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın uygun olacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 37'ye gerilerken bu oran, mayıs ayı için yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Yoğun bilanço dönemi de yakından takip edilirken analistler, bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak Apple, Amazon ve Meta'nın finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Ocak ile biten haftada 224 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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