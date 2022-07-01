New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası yükselişle kapandı

01.07.2022 23:50
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,05 artışla 31.097,26 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,06 kazançla 3.825,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 artarak 11.127,84 puana yükseldi.

Endeksler, yılın üçüncü çeyreğinin ilk işlem gününde, tüketici hizmetleri ve perakende hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izledi.

Haftanın son işlem gününde elde edilen kazançlara rağmen endeksler, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin etkisiyle haftalık bazda düşüş gösterdi.

Geride kalan haftada Dow Jones endeksi yüzde 1,3, S&P 500 endeksi yüzde 2,2 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,1 değer kaybetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla 3,1 puan azalışla 53'e inerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Üretim endeksi haziranda aylık 0,7 puan artışla 54,9 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,9 puan azalışla 49,2 seviyesine geriledi. Yeni siparişlere ilişkin endekste iki yıldan bu yana ilk kez yaşanan düşüş, artan faiz oranlarının talebe zarar verdiğini gösterdi.

Ülkede inşaat harcamaları da mayısta piyasa beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,1'lik azalış kaydetti. İnşaat harcamalarında yaşanan azalış, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasının ekonomiyi yavaşlattığının bir işareti olarak yorumlandı.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası karışık seyirle kapandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
23:08 Libya'da bir grup eylemci Temsilciler Meclisi'ni basarak ateşe verdi
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 00:09:13. #1.11#
SON DAKİKA: New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement