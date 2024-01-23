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New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazanarak 38.001,81 puana ulaştı. S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi de artış gösterdi. Analistler, bu hafta açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti. Ayrıca, şirketlerin bilançoları ve işle ilgili haberler de yatırımcılar tarafından takip edilecek.

New York Borsası Yükselişle Kapandı
23.01.2024 - 00:41,
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NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artışla 38.001,81 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artarak 4.850,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kazançla 15.360,29 puana çıktı.

Dow Jones endeksi ilk kez 38 bin puanın üzerine çıkarken, geçen hafta teknoloji hisseleri öncülüğünde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan S&P 500 endeksi rekor tazeledi.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirtti.

Bu haftaki veriler sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğine işaret eden analistler, Tesla, Netflix, Intel, IBM, Procter&Gamble, ve Johnson&Johnson gibi şirketlerin bu hafta açıklanacak bilançolarının da yatırımcılar tarafından izleneceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, ABD merkezli akaryakıt distribütörü Sunoco'nun hisseleri, petrol ve gaz taşıma hizmeti veren NuStar Energy'yi satın alacağını duyurması sonrasında yüzde 5'e yakın değer kaybetti. NuStar Energy hisseleri ise yaklaşık yüzde 18 artış gösterdi.

Akıllı enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren SolarEdge, işletme giderlerini azaltmak ve maliyet yapısını mevcut pazar dinamiklerine uygun hale getirmek için yeniden yapılandırma planını duyurdu. Bu kapsamda küresel iş gücünün yüzde 16'sına karşılık gelen 900 kişinin işine son verecek şirketin hisseleri yüzde 4'e yakın yükseldi.

Amerikan ilaç şirketi Gilead Siciences'in hisseleri, şirketin geliştirdiği ilacın son aşama denemesinde akciğer kanseri hastalarının yaşamlarını önemli ölçüde uzatmada başarısız olması sonrasında yüzde 10'un üzerinde düştü.

Öte yandan, ay başında Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle söz konusu model uçaklara yönelik denetimler devam ederken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), operatörlere bu uçakla aynı tip kapı modeline sahip Boeing 737-900ER uçaklarını da incelemelerini tavsiye etti. Boeing'in hisselerinde olayın meydana geldiği 5 Ocak'tan bu yana yaşanan kayıp yüzde 13'ü aştı.

Kaynak: AA
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