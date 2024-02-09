NEW New York borsası yükselişle kapandı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yaklaşık 50 puan değer kazandı ve yüzde 0,13 artış gösterdi. 38.726,33 puana çıkan endeksi dünkü kapanış rekorunu tazeledi.
S&P 500 endeksi de yüzde 0,06 artarak 4.997,91 puana ulaştı ve şimdiye kadarki en yüksek kapanış değerini elde etti. Endeksin gün içinde 5.000,40 puana çıkarak ilk kez 5 bin seviyesini aşması dikkati çekti.
Nasdaq endeksi de yüzde 0,24 artışla 15.793,72 puana yükseldi.
Yatırımcılar, şirketlerin finansal sonuçları ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarında ekonominin gidişatı ve faiz indirimlerinin zamanlamasına dair ipuçları ararken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.
Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemenin piyasa beklentilerinden daha geç olacağının sinyalini verdiğine işaret ederek, diğer Fed yetkililerinin de açıklamalarıyla Powell'ı desteklediğini anımsattı.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz indirimi konusunda acele etmeye gerek olmadığını savunarak, enflasyonun düştüğüne dair güven oluşması için daha fazla veri görmesi gerektiğini belirtti.
Fed'in faiz indirimi kararının biraz zaman alabileceğini söyleyen Barkin, gelecek enflasyon verilerinin olumlu olmasının muhtemel olduğunu kaydetti.
Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvil satışı gerçekleştirdi. Ülkede 10 yıllık tahvil faizi bugün 5 baz puan artışla yüzde 4,15'e çıktı.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Şubat ile biten haftada 218 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
Ülkede toptan eşya stokları, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel artış gösterirken, toptan eşya satışları da yüzde 0,7 artış kaydetti.
Kurumsal tarafta da, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Disney, beklentilerinin üzerinde kar bildirirken, video oyunu geliştiricisi Epic Games'ten 1,5 milyar dolarlık hisse alacağını duyurdu. Medya devinin hisseleri yüzde 11,5 artış gösterdi.
Beklentilerin üzerinde dördüncü çeyrek sonuçları açıklamasına karşın bu yıla dair zayıf görünüm tahmin eden çevrim içi ödeme sistemi PayPal'ın hisseleri ise yüzde 11'den fazla değer kaybetti.
Birleşik Krallık merkezli çip tasarım şirketi Arm, beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıkladı. Yapay zekanın satışları artırdığını söyleyen ve gelecek döneme dair güçlü sonuçlar bekleyen şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 48 arttı.
Bugün bilançosunu yayımlayan Philip Morris'in hisseleri de bu yıl beklentilerin altında kazanç öngörmesi sonrasında yüzde 2,7 düşüş gösterdi.
Moody's'in kredi notunu iki kademe düşürmesi ve şirketin operasyonlarını istikrara kavuşturmak için başkanı Alessandro DiNello'yu terfi ettireceğini açıklaması sonrasında dün dalgalı seyir izleyen New York Community Bank'ın hisseleri, bugün yüzde 6,5 düştü. Bankanın hisselerinde 30 Ocak'tan bu yana görülen kayıp yüzde 60'a yaklaştı.
Ayrıca, ABD'li şirketlerden Microsoft, Nvidia, Costco ve Uber'in hisseleri de bugün en yüksek seviyelerini gördü.
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