New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 360 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,97 artışla 38.519,84 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 1,25 artarak 4.906,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,30 kazançla 15.361,64 puana yükseldi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesi sonrası dün negatif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında, toparlanma görüldü.
Fed bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucu politika faizi beklendiği gibi sabit tutarken Fed Başkanı Powell mart ayında faiz indiriminin muhtemel olduğunu düşünmese de bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın uygun olacağını belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 37'ye gerilerken bu oran, mayıs ayı için yüzde 60'ın üzerine çıktı.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 49,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Ocak ile biten haftada 224 bine yükselerek beklentileri aştı.
ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Yoğun bilanço dönemi de yakından takip edilirken analistler, perşembe günü piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak Apple, Amazon ve Meta'nın finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.
Öte yandan, New York Community Bank'ın temettü kesintisine gitmesi sonrası bankacılık hisselerinde yaşanan düşüş devam etti.
Geçen yılın son çeyreğinde kar beklentilerinin aksine zarar bildirmesi ve temettü kesintisine gitmesi sonrası hisseleri çarşamba günü yüzde 45'e kadar değer kaybeden New York Community Bank'ın hisseleri perşembe günü de yüzde 14'e kadar düştü.
New York Community Bank'ın bilançosu ABD'de bölgesel bankaların durumuna ilişkin endişeleri yeniden alevlendirirken, bankacılık hisselerini de olumsuz etkiledi. ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri gün içinde yüzde 1'in, Bank of America'nın hisseleri yüzde 3'ün ve Wells Fargo'nun hissleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.
Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirtti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçileri rehin alan saldırgan, polis ekiplerinin operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırganın fabrikanın eski çalışanı olduğunu söyledi.
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada Kayseri detayı dikkat çekti. Saldırının arkasındaki örgüt üyelerinin olaydan önce Kayseri'de bir evde ve otelde iki ayrı toplantı gerçekleştirdikleri belirlendi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla vurulan taksi şoföründen acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Taksi içi kamerasına yansıyan olayda saldırganın şoföre, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği görülmüştü.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, adaylık sürecine ilişkin tepki gösterdi. Keskin yaptığı açıklamada, ''Aday gösterilmeyeceğim İmamoğlu tarafından PM'den önce tebliğ edildi.'' dedi. Yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyen bir başka isim olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini makamına çağırdığını ve ''Yol yürümeyeceğini'' söylediğini belirtmişti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, ''İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?'' sorusuna, ''Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek.'' yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan umutlandıran ''ateşkes'' açıklaması geldi. Açıklamada, ''Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi'' denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ateşkes konusu ele alınacak.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden gelen yardım çığlıkları üzerine mahalleli polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 50 yaşındaki bir kadını bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis, cinayet şüphesiyle evde bulunan kadının eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi protestoları Türkiye'nin komşusu Yunanistan'a sıçradı. Selanik'te hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı. Sembolik olarak tabut taşıyan çiftçiler çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti.
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