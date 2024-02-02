New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

Ekonomi

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 360 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,97 artışla 38.519,84 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,25 artarak 4.906,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,30 kazançla 15.361,64 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesi sonrası dün negatif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında, toparlanma görüldü.

Fed bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucu politika faizi beklendiği gibi sabit tutarken Fed Başkanı Powell mart ayında faiz indiriminin muhtemel olduğunu düşünmese de bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın uygun olacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 37'ye gerilerken bu oran, mayıs ayı için yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 49,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Ocak ile biten haftada 224 bine yükselerek beklentileri aştı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Yoğun bilanço dönemi de yakından takip edilirken analistler, perşembe günü piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak Apple, Amazon ve Meta'nın finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan, New York Community Bank'ın temettü kesintisine gitmesi sonrası bankacılık hisselerinde yaşanan düşüş devam etti.

Geçen yılın son çeyreğinde kar beklentilerinin aksine zarar bildirmesi ve temettü kesintisine gitmesi sonrası hisseleri çarşamba günü yüzde 45'e kadar değer kaybeden New York Community Bank'ın hisseleri perşembe günü de yüzde 14'e kadar düştü.

New York Community Bank'ın bilançosu ABD'de bölgesel bankaların durumuna ilişkin endişeleri yeniden alevlendirirken, bankacılık hisselerini de olumsuz etkiledi. ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri gün içinde yüzde 1'in, Bank of America'nın hisseleri yüzde 3'ün ve Wells Fargo'nun hissleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirtti.