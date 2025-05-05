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Ekonomi

New York Borsasında Düşüş

Trump'ın ticaret politikaları belirsizliği ile New York borsası düşüşle kapandı; Dow Jones %0,24 azaldı.

05.05.2025 23:48
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 azalışla 41.219,14 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalışla 5.650,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kayıpla 17.844,24 puana indi.

Trump yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini bildirdi.

Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, bunun diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası olduğunu ve bu nedenle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Bu gelişmeyle medya şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü. Küresel izleyici kitlesi için içerik üreten küresel bir üretim ağına sahip ABD'li yapım şirketlerinden Netflix'in hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti.

Yayın platformu Paramount'un hisseleri yüzde 1,6 düşerken, Warner Bros Discovery'nin hisseleri yüzde 1,9 ve Walt Disney'in hisseleri yüzde 0,41 geriledi.

Trump, bugün yaptığı açıklamada da film endüstrisiyle bir araya geleceğini belirterek, onlara zarar vermek istemediğini, yardım etmek istediğini ifade etti.

Tarifeler konusunda ABD'nin ülkelerle müzakerelerine ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken, Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, birçok ülkeyle müzakere ettiklerini ancak bunun sonunda kendi anlaşmalarını kendi belirleyeceğini ifade etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme planı olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bugün yaptığı açıklamada "bazı anlaşmalara çok yakın" olduklarını ifade etti.

Analistler, tarifeler konusundaki hızlı haber akışının, ticaret anlaşması haberlerinin beklendiği piyasalardaki oynaklığını artırdığını belirtti.

Para politikası tarafında ise Fed'in yarın başlayacak ve iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında çıkacak kararlar yatırımcılar tarafından bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık bazda 0,8 puan artışla 51,6 oldu ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektöründe aktivitenin beklenenden daha güçlü olduğuna işaret eden verilerin ardından piyasalardaki kayıp bir miktar azaldı.

Kurumsal tarafta ise Berkshire Hathaway hisseleri, Warren Buffett'ın yıl sonunda holdingdeki üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrılmayı planladığını açıklaması sonrası yüzde 5,1 düştü.

Amerikan ayakkabı ve giyim şirketi Skechers'ın hisseleri ise şirketin 3G Capital tarafından hisse başına 63 dolar karşılığında satın alınacağının bildirilmesi sonrası yüzde 24,4 değer kazandı.

Kaynak: AA

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