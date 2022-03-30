Niğde'de elma üretimi yıllık yaklaşık 550 bin tona ulaştı - Son Dakika
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Niğde'de elma üretimi yıllık yaklaşık 550 bin tona ulaştı

30.03.2022 13:30
Niğde'de elma üretimi yıllık yaklaşık 550 bin tona ulaştı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ülke genelinde elma üretiminde ikinci sırada yer alan kentte yıllık üretimin yaklaşık 550 bin tona ulaştığını bildirdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ülke genelinde elma üretiminde ikinci sırada yer alan kentte yıllık üretimin yaklaşık 550 bin tona ulaştığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce desteklenen ve Niğde Elma Üreticiler Birliği tarafından yürütülen "Niğde elması dünya pazarında" isimli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı (UR-GE) kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde eğitim programı düzenlendi.

Vali Yılmaz Şimşek, programda yaptığı konuşmada, elmanın Niğde için büyük değer olduğunu ve bunun yeni yeni farkına varıldığını söyledi.

Özellikle yabancı firmaların Niğde'ye gelerek büyük çaplı bahçeler kurmaya başlamasıyla yerel üreticilerin de elma üretiminin ne kadar önemli olduğunu anladığını belirten Şimşek, elmacılığın kentte büyük gelişim kat ettiğine dikkati çekti.

Niğde'nin patatesin yanı sıra elmayla da adından söz ettirmeye başladığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Niğde patates üretiminde birincilikten ikinciliğe düştü. Elma üretiminde ise üçüncülükten ikinciliğe çıktı. Bu da Niğde patatesle anılan değil, elmayla anılacak bir şehir olacak anlamına geliyor. Niğde elma piyasasının belirlendiği bir şehir konumuna gelmektedir. Nihai amacımız Niğde elmasını markalaştırarak direkt ihracata göndermektir. Son 5 yılda elma üretimi yüzde 25'lik artışla yıllık 550 bin ton civarına ulaştı. Bizler de el birliğiyle Niğde'de elmacılığı başat bir sektör haline getireceğiz."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise kentin yeni dikilmiş elma fidanları ve modern bahçeler bakımından birçok ile göre daha iyi durumda olduğunu dile getirerek, "Niğde'de üretilen 550 bin ton elmanın yaklaşık yüzde 35'i ihracata gitmektedir. Hedefimiz kaliteli elma üretimiyle Türkiye ve dünyada öne çıkmaktır." dedi.

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan da Niğde elmasının tescili için başvuru yapıldığını ve coğrafi işaret alma aşamasında olunduğunu aktardı.

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Togo Cumhuriyeti, Yılmaz Şimşek, Türkiye, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Niğde'de elma üretimi yıllık yaklaşık 550 bin tona ulaştı - Son Dakika


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