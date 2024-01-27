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Niğde'de Binlerce Esnaf İşini Bıraktı, Kira Artışları Zorluyor - Son Dakika
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Niğde'de Binlerce Esnaf İşini Bıraktı, Kira Artışları Zorluyor

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, 2023 yılında bin 633 esnafın yeni kayıt yaptırdığını, bin 301 esnafın ise işi bıraktığını belirtti. Yeşil, kira artışlarının esnafı zor durumda bıraktığını ifade etti.

Niğde\'de Binlerce Esnaf İşini Bıraktı, Kira Artışları Zorluyor
27.01.2024 - 14:57,
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Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, 2023 yılında Niğde'de bin 633 esnafın yeni kayıt yaptırdığını, bin 301 esnafın ise işi bıraktığını söyleyerek, kira artışlarının esnafı zor durumda bıraktığını belirtti.

NESOB Başkanı Alim Yeşil, esnaf odaları birliği bünyesinde 26 meslek odasının bulunduğunu belirterek, "Esnaf Odaları Birliğimizde 13 Niğde merkez ve 13 ilçelerde olmak üzere toplam 26 meslek odamız var. Üye bazında baktığımızda ise bu 26 meslek odasına kayıtlı toplam üye sayısı 12 bin 577'dir. Bu üyelerin 7 bin 302'si Niğde merkez, 733'ü Çamardı, 360'ı Çiftlik, 741'i Ulukışla ve 2 bin 778'si ise Bor'daki odalarımıza kayıtlı üyelerdir. 2023 yılı içerisinde toplam bin 633 esnaf yeni kayıt yaptırırken, bin 301 esnafımız ise işi bırakmıştır. Yeni kayıt ile işi bırakan esnaf sayımız arasındaki fark 332'dir. Dolayısıyla 2023 yılı içerisinde 332 yeni esnafımız olmuştur" dedi.

Yeşil, pandemi ve deprem döneminde küçük esnafın ciddi anlamda yara aldığını belirterek, "Esnaflar açısından 2023 zor geçti. Yaşadığımız deprem Türkiye'yi olduğu gibi esnaflarımızı da olumsuz bir şekilde etkiledi. Zaten pandemi döneminde sıkıntılıydı. Depremin verdiği olumsuzluklar, enflasyonun yüksek çıkması, kira ve diğer bedellerin aşırı yükselmesi esnafımızın olumsuz bir şekilde etkiledi. 2024 yılında esnafın düşük faizli uzun vadeli krediye ulaşımı ve kira artışlarına getirilecek belli bir sınırlama 2023 yılında yaşadığımız olumsuza karşı esnafı rahatlatacaktır. Özellikle Mahalli İdareler Seçiminden sonra piyasada endişe var inşallah bu endişeleri haksız çıkartacak bir 2024 yılı yaşarız" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Niğde'de Binlerce Esnaf İşini Bıraktı, Kira Artışları Zorluyor - Son Dakika


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