Niğde'de Jeotermal Arama İhalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Jeotermal Arama İhalesi

10.03.2026 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 17 jeotermal ve doğal su arama ruhsat sahası ihale ediliyor. İhaleler 15 Nisan'da.

Niğde'de 17 jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Merkez ilçelerinde bulunan 15 jeotermal kaynak arama, 1 jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ve 1 doğal mineralli su arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

İhaleler, 15 Nisan Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi binasında yapılacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Enerji, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde'de Jeotermal Arama İhalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir
Çok kan dökülecek ABD’den katliam itirafı geldi Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son noktayı koydu Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Nişandaki görüntü olay oldu ’’Bu düğün olmaz’’ yorumları yapılıyor Nişandaki görüntü olay oldu! ''Bu düğün olmaz'' yorumları yapılıyor
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda “taksit“ dönemi başladı Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda "taksit" dönemi başladı
Mustafa Topaloğlu resti çekti Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçti
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün ABD gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 09:42:10. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Jeotermal Arama İhalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.