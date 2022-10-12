Niğde gündem haberi: Niğde'de 'Sanayici İstişare Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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Niğde gündem haberi: Niğde'de 'Sanayici İstişare Toplantısı' yapıldı

12.10.2022 17:41

Niğde haber... Niğde'de 'Sanayici İstişare Toplantısı' yapıldı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'de bütün OSB'lerin, endüstri bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin ve müstakil sanayi tesislerinin toplam alanının 300 bin hektar civarında olduğunu ifade etti.

Niğde'de 'Sanayici İstişare Toplantısı' yapıldı

NİĞDE - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'de bütün OSB'lerin, endüstri bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin ve müstakil sanayi tesislerinin toplam alanının 300 bin hektar civarında olduğunu ifade etti. Bu alanın Türkiye topraklarının binde 4'üne tekabül ettiğini belirten Büyükdede, dünyayla kıyaslandığında gidilmesi gereken çok daha uzun yol olduğunun anlatılması gerektiğini söyledi.

Sanayi ve Bakan Yardımcısı hasan Büyükdede, Niğde'de Organize Sanayi Bölgesinin ev sahipliğinde düzenlenen Sanayici İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Büyükdede, ihracat rakamlarının 20 yıl önce 2-3 milyar dolar olarak konuşulduğunu söyleyerek, "Bugün 250 dolarları konuşuyoruz. 250 milyar dolar ihracatın yüzde 94 sanayi. ve bu bir o kadar da iç pazarda sanayimiz var. Dolayısıyla bizim sanayi alanlarımızı hızla büyütmemiz gerekiyor. Dünyada da bu trend böyle. Dünyadaki trende baktığınızda endüstriyel alanlar ne kadar büyürse gayrisafi milli hasılanın da o kadar büyüdüğünü görüyoruz. Bu bir gelişim eğrisi. Bu gelişim eğrisine bizim de hedef koyarak ayak uydurmamız gerekiyor. 4 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeyiz. Bu sistem çerçevesinde biz bütün gücümüzle bunun farkında olarak, 9 bin dolar olan kişi başı gayrisafi hasılayı nasıl 20 bin dolar yaparız, ne kadar sanayi alana ihtiyacımız var? Nasıl ulaşmalıyız? Ticaret hayatımızı nereye getirmeliyiz? İnsan kaynağı sayımızı nereye getirmeliyiz? Bunu iyi kavramamız gerekiyor. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Türkiye'nin sanayi alanlarını büyütme hedefiyle şehir şehir dolaşıyoruz. Bakanlık olarak bütün sanayicileri bu hedefe kanalize etme gayreti içindeyiz" şeklinde konuştu.

Toplantıya, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Teknopark Genel Müdürü Rifat Battaloğlu, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluşu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, sektör temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Niğde, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde gündem haberi: Niğde'de 'Sanayici İstişare Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde gündem haberi: Niğde'de 'Sanayici İstişare Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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