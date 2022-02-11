Niğde Tarım Konseyi ilk toplantısı yapıldı

Niğde Tarım Konseyi (NİTAK) Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ve NİTAK Genel Kurul üyesi olan 23 kurumun temsilcileri katıldı. Niğde'de tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getirmek, tarım sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak ve Niğde ilinin tarımsal, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulan NİTAK'ın ilk Genel Kurul toplantısının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, NİTAK'ın Niğde'deki Üniversite-Özel Sektör iş birliği için çok değerli bir proje olduğunun altını çizerek bölgeden ve ülke genelinden birçok şehre örnek olacak bir proje olduğunu vurguladı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu açıklamalarını; Niğde Tarım Konseyi Genel Kurul Toplantısı'nın tüm paydaşlar için hayırlara vesile olmasını ve ortaya başarılı sonuçlar çıkarmasını temenni ederek sonlandırdı. Rektörün ardından söz alan NİTAK Kurucular Kurulu üyeleri Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ve Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar da NİTAK'ın önemi ve Niğde iline yapacağı katkılar hakkında görüşlerini açıkladı.

Açılış konuşmalarının ardından Üniversite Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan'ın 'NİTAK Kuruluş Gerekçesi, Amaçları, Yapısı ve İşleyişi' adlı sunumu ile başlayan genel kurul toplantısında, yürütme kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan oylamalar sonucunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Niğde Ziraat Odası, Niğde Ticaret Borsası, Niğde Süt Üreticileri Birliği, Hanzade Tarım ve Hayvancılık Ltd.Şti. ve Bor Pancar Ekicileri Kooperatifi oy birliği ile NİTAK Yürütme Kurulu üyeleri olarak seçildi. Denetleme Kurulu için yapılan seçimlerde ise Niğde Elma Üreticileri Birliği, Bor Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü denetleme kurulu asıl üye, Göknur A.Ş. ve Uni Tarım A.Ş. ise yedek üyeler olarak seçildi.

Seçimlerin ardından toplantıda, 2022 yılında yapılacak faaliyetler hakkında üyelerin görüş ve önerileri alınırken yapılan görüşmeler sonucunda NİTAK'ın ilk etkinliği olarak 12 Mart 2022 tarihinde Niğde Tarım Çalıştayı'nın yapılmasına karar verildi. Genel Kurul toplantısının ardından seçilen Yürütme Kurulu ilk toplantısını yaparak üniversitenin, Niğde Tarım Konseyi başkanlığına seçilmesine oybirliği ile karar verdi ve böylelikle NİTAK'ın ilk Başkanı Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu oldu. - NİĞDE