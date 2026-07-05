Niğde üniversitesi atık suyu ağaçlandırmada kullanıyor - Son Dakika
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Niğde üniversitesi atık suyu ağaçlandırmada kullanıyor

Niğde üniversitesi atık suyu ağaçlandırmada kullanıyor
05.07.2026 11:43
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, arıtılan atık suyun %25'ini ağaçlandırma için kullanacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, organize sanayi bölgesinde (OSB) arıtılan endüstriyel atık sularının yüzde 25'ini ağaçlandırma, peyzaj ve tarımsal üretim alanlarının sulanmasında kullanıyor.

Üniversite ile OSB arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, OSB İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan atık suların yeniden değerlendirilmesiyle su kaynaklarının daha verimli kullanılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir su yönetimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Üniversitenin çevre odaklı uygulamalarının güçlendirilmesi ve geri kazanılmış su kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenen proje ile yılda yaklaşık 60 bin metreküp su tasarrufu ve 1 milyon 500 bin liralık ekonomik katkı sağlanması öngörülüyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, suyun daha verimli kullanılmasıyla ilgili Türkiye'de ve dünyada çalışmaların olduğunu söyledi.

Çalışmaların zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Uslu, üniversitede su verimliliğinin öncelikli alanlardan biri olduğunu dile getirdi.

Üniversite olarak yürüttükleri çalışmalardan bahseden Uslu, şöyle konuştu:

"Su kaynaklarının korunmasıyla ilgili, iklim değişkenliğinin etkilerinin de azaltılması ve sürdürülebilir bir çevre yönetimi açısından üniversitemizin çalışmalarına bu alanda öncelik veriyoruz. Bu anlayış doğrultusunda OSB yönetim kurulu ile üniversite-sanayi işbirliği kapsamında önemli bir projeyi hayata geçirdik. Üniversitemiz ile OSB arasında arıtılmış atık suların geri kazanımına ilişkin işbirliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında OSB'de arıtılmış suların üniversitemiz tarafından en az yüzde 25'i tarım alanlarında veya çevresel sulamalarda yani çimlerde, ağaçların sulanmasında ve bazı kaba yemlerde kullanılacak."

"Yıllık yaklaşık 1,5 milyon lira tasarruf sağlıyoruz"

Arıtılmış atık suyu birçok alanda kullandıklarını anlatan Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla geri kazanılmış sularla suladığımız alan 235 bin 865 metrekare büyüklüğe ulaştı. Bu uygulama sayesinde aylık 9 bin 984 metreküp, yıllık ise 59 bin 904 metreküp suyu yeniden kullanarak önemli bir tasarruf sağlamış olacağız. Bunun yanında yalnızca su yönetimi alanında yıllık yaklaşık 1,5 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Böylece kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına da katkıda bulunuyoruz. Hedefimiz mevcut uygulamayla sınırlı da değil, devam eden altyapı yatırımlarımızla sulama alanlarımızı genişleterek geri kazanılmış su kullanımını artırmayı ve bu bağlamda su verimliliğini daha yüksek seviyelere ulaştırmayı hedefliyoruz."

Artan tasarruf bedellerini üniversitedeki diğer alanlarda değerlendireceklerini belirten Uslu, bu kapsamdaki çalışmalarının da mevcut olduğunu ifade etti.

Uslu, projenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu proje aynı zamanda turkuaz belge kriterlerine uyumun desteklenmesi, içme ve kalkınma suyu kaynaklarının korunması, döngüsel su yönetiminin yaygınlaştırılması ve yeşil OSB kriterleri doğrultusunda çevresel performansın artırılması açısından da çok önemli katkılar sağlayacak. Üniversitelerin yalnızca eğitim ve bilim öğreten kurumlar değil, aynı zamanda topluma örnek olan, çözüm geliştiren kurumlar olduğunu bu projeyle göstermiş oluyoruz. Üniversite olarak bilgi ve teknolojiyi toplumun yararına kullanarak, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin güçlü işbirliklerini geliştirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yakalamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Niğde Üniversitesi, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Yaşam, Niğde, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde üniversitesi atık suyu ağaçlandırmada kullanıyor - Son Dakika

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