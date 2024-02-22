Nihat Özdemir, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Nihat Özdemir, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Nihat Özdemir, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi. Özdemir, AA foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceleyerek, 'Haber', 'Çevre ve yaşam', 'Spor', 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerindeki favori kareleri seçti.

22.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
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Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdemir, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Lefty Damian'ın "Yangından kaçarken" fotoğrafına oy veren Özdemir, "Çevre ve Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" karesini tercih eden Özdemir, "Gazze: Kanıt" seçkisinde ise oyunu Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Nihat Özdemir, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika

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