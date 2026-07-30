Niksar'da Sürdürülebilir Ceviz Projesi - Son Dakika
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Niksar'da Sürdürülebilir Ceviz Projesi

Niksar\'da Sürdürülebilir Ceviz Projesi
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OKA'nın desteklediği projeyle Niksar'da ceviz üretimi çevresel sürdürülebilirlik odaklı geliştirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2025 Yılı Orta Karadeniz'de Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Destek Programı kapsamında desteklenen "Sürdürülebilir Ceviz Yetiştiriciliği Projesi", Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Hüseyingazi Köyü'nde hayata geçirildi.

Sınırlı Sorumlu Hüseyingazi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yürütülen proje; ceviz üretiminde çevresel sürdürülebilirliği esas alarak doğal kaynakların etkin ve bilinçli kullanımını sağlamayı, enerji verimliliğini artırmayı ve yeşil dönüşüm odaklı modern üretim teknikleriyle bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor. Projenin genel amacı doğrultusunda, ceviz üretiminde çevresel etkileri en aza indirecek yenilikçi altyapı yatırımları tamamlandı. Proje kapsamında kurulan 84 kW kurulu güce sahip şebekeden bağımsız (off-grid) Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile kooperatife ait 1.750 dönümlük ceviz ağacının yer aldığı alan, yeşil enerji destekli sulama sistemine kavuşturuldu.

Yıllık ortalama 45.000 kWh'lık elektrik tasarrufu sağlayan bu modern uygulama, üretim girdilerini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. Su, toprak ve enerji tüketiminde tasarruf sağlayan yenilikçi tekniklerle hem küçük hem de büyük ölçekli üreticilerin ekonomik sürdürülebilirliği desteklenerek bölgesel tarımsal yapı daha güçlü ve dirençli bir hale getiriliyor. Proje, uzun vadede daha düşük karbon ayak izi bırakmayı ve iklim dostu yaklaşımları yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında altyapı yatırımlarının yanı sıra kooperatif üyeleri ve bölgedeki ceviz üreticilerinin teknik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik 40 saatlik "Tarımsal Üretim ve Sürdürülebilirlik" eğitim programı düzenlendi.

Programın ilk dört gününde gerçekleştirilen teorik eğitimlerde; geleneksel yöntemlerden sıyrılarak çevresel sürdürülebilirlik odaklı modern bahçe tesisi, fidan üretimi, doğru bitki besleme teknikleri, hastalık ve zararlılarla entegre mücadele (IPM) bilinci, akıllı tarım teknolojileri, kaynak yönetimi ve maliyet analizi konularında vizyon kazandırıldı. Son gün ise ceviz bahçelerinde uygulamalı saha eğitimi gerçekleştirilerek iklim dostu üretim teknikleri yerinde incelendi ve üreticilerin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Tarımsal üretimde yenilikçi tekniklerin yeşil enerji altyapısıyla entegre edildiği proje; üretim maliyetlerini düşürmesi, kaynakları daha etkin yönetmesi, üretici kapasitesini artırması ve çevresel etkileri en aza indirmesi açısından bölgesel kalkınmada örnek bir yeşil dönüşüm uygulaması niteliği taşıyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niksar'da Sürdürülebilir Ceviz Projesi - Son Dakika

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