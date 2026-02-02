Nilüfer ve Balıkesir arasında tarım köprüsü - Son Dakika
Nilüfer ve Balıkesir arasında tarım köprüsü

Nilüfer ve Balıkesir arasında tarım köprüsü
02.02.2026 16:37  Güncelleme: 16:41
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ağırlayarak iki kent arasındaki iş birliği imkanları ve tarımsal kalkınma projelerini görüştü. Tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve kooperatifleşme konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ağırladı. Görüşmede iki kent arasındaki iş birliği imkanları ve tarımsal kalkınma projeleri masaya yatırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. Halk Evi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Şadi Özdemir'e Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Serpil Altun ve Okan Şahin eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şadi Özdemir, iki kentin gelişimi için ortak projeler geliştirebileceklerini vurguladı. Nilüfer'deki tarımsal faaliyetlere dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, kooperatifleşme yoluyla üreticiyi korumayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Şadi Özdemir, ürünlerin uzun süre saklanabilmesine imkan sağlayacak olan soğuk hava deposu projesi hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Konukseverliği için Başkan Şadi Özdemir'e teşekkür eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in tarımsal potansiyeline değinerek, her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Görüşmenin sonunda, iki bölgenin yerel ürünlerinden oluşan hediye paketleri ve çini işlemeli eserler karşılıklı olarak takdim edildi. Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

