Nisan ayı enflasyon rakamları birazdan açıklanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Nisan ayı enflasyon rakamları birazdan açıklanacak

Nisan ayı enflasyon rakamları birazdan açıklanacak

Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Geçtiğimiz mart ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,46 oranında artış göstermiş, yıllık bazda ise yüzde 38,1 seviyesine gerileyerek dikkat çekmişti.

05.05.2025 08:17
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Piyasaların merakla beklediği Nisan ayı enflasyon verileri bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları altın döviz ve borsayı da etkileme potansiyeline sahip.

Mart ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,46, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,88 artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kaydedilmişti. Ocak ve şubat aylarında da artış eğilimi devam etmiş, ocakta TÜFE yüzde 5,03, şubatta ise yüzde 2,27 oranında yükselmişti.

REEL SEKTÖRÜN BEKLENTİSİ YÜZDE 41,7

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporuna göre, nisan ayında enflasyon beklentilerinde farklılaşmalar gözlemlendi. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 1,0 puan artarak yüzde 25,6'ya yükselirken, reel sektör beklentisi ise 0,6 puan artışla yüzde 41,7 seviyesine çıktı. Hane halkı beklentileri ise değişim göstermeyerek yüzde 59,3 düzeyinde sabit kaldı.

HANE HALKI ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜYOR

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranında ise bir gerileme yaşandı. Bu oran geçen aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 27,2'ye düştü.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,24

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24) bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.

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Son Dakika Ekonomi Nisan ayı enflasyon rakamları birazdan açıklanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 240778Fe:
    Soğan yiyin Adaletsiz Kayırma Partililer, hatta saman yiyin 8 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Nisan ayı enaz 7.41 aylık enflasyon açık ve net 4 kilo pril 200 tl olmuş 4 0 Yanıtla
  • 6490203:
    az sonra mı birazdan derkene 2 1 Yanıtla
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