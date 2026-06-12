Nisan'da Cari Açık 5.7 Milyar Dolar - Son Dakika
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Nisan'da Cari Açık 5.7 Milyar Dolar

12.06.2026 10:29
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Türkiye'nin nisan ayındaki cari işlemler açığı 5.7 milyar dolar, altın ve enerji hariç fazla.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar açık kaydederken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 319 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2026'da cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon dolar açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 319 milyon dolar fazla verdi.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık, Eylül 2025 döneminden itibaren ilk defa düşüş göstererek nisanda yaklaşık 37 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 74,8 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,8 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 23,8 milyar dolar ve 1,2 milyar dolar açık kaydetti.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 515 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, nisanda cari açık yaklaşık 39,7 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde 77,8 milyar dolarlık açık oluştu.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, nisan ayında 3 milyar 670 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 685 milyon dolar ve 2 milyar 882 milyon dolar oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da Cari Açık 5.7 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emine Canavarcı Emine Canavarcı:
    vay arkadaş turizmde çok iyi gidiyo demek ki ben de geçen ay tatil yaptım zaten şehir aşırı kalabalıktı 0 0 Yanıtla
  • Sedat Erten Sedat Erten:
    bunların arkasında ne var merak ettim altın ve enerji hariç fazla diyo ama toplam açık var yani bilenler biliyor 0 0 Yanıtla
  • Özlem Sarıbaş Özlem Sarıbaş:
    şehirde yaşayınca bu tür haberler biraz soyut kalıyo ama yinede önemli galiba dış ticaret açığı azalması iyi bir şey 0 0 Yanıtla
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