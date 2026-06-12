Nisan'da İhracat Endeksleri Arttı - Son Dakika
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Nisan'da İhracat Endeksleri Arttı

12.06.2026 10:59
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TÜİK verilerine göre Nisan 2026'da ihracat birim değer endeksi %13,7, miktar endeksi %7,6 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, nisan ayında ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7, ihracat miktar endeksi ise yüzde 7,6 arttı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,5, ham maddelerde yakıt hariç yüzde 16,1, yakıtlarda yüzde 49,1 ve imalat sanayinde gıda, içecek, tütün hariç yüzde 11,1 yükseldi.

İİHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7,6 ARTTI

Nisan ayında ihracat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 7,6 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1, ham maddelerde yakıt hariç yüzde 18,1 ve imalat sanayinde gıda, içecek, tütün hariç yüzde 10,8 artış kaydedildi. Yakıtlar grubunda ise ihracat miktar endeksi yüzde 33,6 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 11,3 YÜKSELDİ

Verilere göre ithalat birim değer endeksi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Endeks, yakıtlarda yüzde 38,9, ham maddelerde yakıt hariç yüzde 2,9 ve imalat sanayinde gıda, içecek, tütün hariç yüzde 4,3 yükselirken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,2 geriledi.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7,3 GERİLEDİ

İthalat miktar endeksi ise nisan ayında yıllık bazda yüzde 7,3 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 37,5, ham maddelerde yakıt hariç yüzde 1,2 artış görülürken, yakıtlarda yüzde 7,6 ve imalat sanayinde gıda, içecek, tütün hariç yüzde 3,3 düşüş kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, Mart 2026'da 132,1 seviyesindeyken Nisan 2026'da yüzde 9,9 artarak 145,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, Nisan 2025'te 139,6 iken Nisan 2026'da yüzde 3,4 artışla 144,3'e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 5,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi Mart 2026'da 131,1 seviyesinde bulunurken, nisan ayında yüzde 5,1 azalarak 124,4'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ithalat miktar endeksi Nisan 2025'te 139,1 iken, Nisan 2026'da yüzde 10,1 düşüşle 125,0 olarak hesaplandı.

DIŞ TİCARET HADDİ 90,1 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Nisan 2025'te 88,2 seviyesinde bulunurken, Nisan 2026'da 1,9 puan artarak 90,1'e yükseldi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da İhracat Endeksleri Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pınar Emre Pınar Emre:
    hey güzel haber ya ihracat artmış demek işler yolunda gidiyo fakat yaşlı çiftçilerimiz ve esnaflar bu artışı hissediyo mu onlar açısından düşünürsek belki biraz daha yer seviyesi destek gereklidir 0 0 Yanıtla
  • Rengin Aslıhan Demir Rengin Aslıhan Demir:
    ihracat rakamları iyi gözüküyor ama uluslararası piyasada nasıl bir konumda olduğumuz sürüyor dış ticaret haddi artması olumlu bir işaret tabii ancak turizm sektörü açısından da bakılması gerekli çünkü ekonomimizin image'ı bundan da etkileniyor 0 0 Yanıtla
  • Taylan Garip Taylan Garip:
    allahamdülillah ekonomimiz ilerliyor işte bu da görülüyo nisan ayında ihracat artmış demek esnafımız çalışıyo üretiyo satıyo bir dönem var ki herkes üretecek satacak çalışacak biz bu yolda devam etsek inşallah daha da ileriye gideriz 0 0 Yanıtla
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