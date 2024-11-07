Nissan 9 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Nissan 9 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Nissan, küresel üretimi %20 azaltarak 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

07.11.2024 13:16
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Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, küresel çapta 9 bin kişiyi işten çıkarmayı ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 azaltmayı planladığını duyurdu.
Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin daha yalın ve daha dayanıklı hale gelmek için faaliyetlerini yeniden yapılandıracağı belirtildi.
Şirketin sabit maliyetleri 300 milyar yen (2 milyar dolar), değişken maliyetleri ise 100 milyar yen (650 milyon dolar) azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, "Nissan bunu başarmak için küresel üretim kapasitesini yüzde 20 ve küresel iş gücünü 9 bin kişi azaltacak." ifadesine yer verildi.

ŞİRKET GELİRLERİNDE BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida, "Bu dönüşüm önlemleri şirketin küçüldüğü anlamına gelmiyor. Nissan, daha yalın ve daha dayanıklı hale gelmek için faaliyetlerini yeniden yapılandırırken, aynı zamanda iş ortamındaki değişikliklere hızlı ve esnek bir şekilde yanıt vermek için yönetimi yeniden şekillendirecek." ifadesini kullandı.
Japon otomobil üreticisi, ayrıca bu yıl ikinci kez kar tahminini düşürdü. Şirket, içinde bulunan mali yıl için karının daha önceki 500 milyar yenden (3,2 milyar yen) 150 milyar yene (976 milyon dolar) düşmesini bekliyor.
Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan'ın küresel satışları, mali yılın ilk yarısında yüzde 3,8 düşerek 1,59 milyon adete geriledi.
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Nissan 9 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak - Son Dakika

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