Nissan'ın Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi - Son Dakika
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Nissan'ın Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi

11.10.2022 11:36
Nissan'ın Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Japon şirketi Nissan'ın Rusya'daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurdu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Japon şirketi Nissan'ın Rusya'daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurdu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Nissan ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Rus hükümetine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Nissan'ın Rusya'daki tüm payının NAMI adlı Rus devlet enstitüsünün olacağı ve Nissan'ın, devredilen varlıklarını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rus Avtovaz şirketinin de Rusya'daki Nissan araçlarına satış sonrası hizmetlerden sorumlu olacağını belirtti.

Nissan, yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında 14 Mart'ta üretimi durdurma kararı almıştı.

Rusya'da daha önce de Renault şirketinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Nissan, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nissan'ın Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi - Son Dakika

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