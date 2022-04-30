Nordex Türkiye, Doğu Anadolu bölgesi üniversitelerinden öğrencilere rüzgar enerjisi eğitimi verdi - Son Dakika

Nordex Türkiye, Doğu Anadolu bölgesindeki üniversitelerin 2 yıllık meslek yüksekokullarında okuyan 25 öğrenci için rüzgar enerjisi eğitim programı düzenledi.

Nordex Türkiye'nin İzmir'de 25-29 Nisan tarihlerindeki eğitim programına, Doğu Anadolu bölgesindeki 6 ilden meslek yüksekokullarının elektrik ve enerji, elektrik, elektronik, otomasyon gibi bölümlerinde okuyan ikinci sınıf öğrencileri katıldı.

Program kapsamında öğrencilere Nordex İzmir Teknik Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından teorik eğitimler verilirken, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Güldoğan ile Tektuğ Elektrik Üretim Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Tuğsuz Güven sunum yaptı. Aliağa- Bergama bölgesindeki bir rüzgar enerjisi santraline de saha gezisi düzenlendi ve programı başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası verildi.

"Doğuda rüzgar enerjisinde yetkin personel ihtiyacı artıyor"

Nordex Türkiye Genel Müdürü Habib Babacan, AA muhabirine, Türkiye'de rüzgar enerjisi santrallerinin gelişiminin Doğu Anadolu bölgesinde de devam ettiğini ve bölgede gelecek dönemde rüzgar santrallerinin daha fazla görüleceğini söyledi.

Bu nedenle doğuda yetkin personel ihtiyacının arttığını dile getiren Babacan, "Bölgeye bu teknoloji ve endüstri yeni yeni geldiği için santrallerimizde çalışacak teknisyen arkadaşlarımıza olan ihtiyaç önümüzdeki dönemde artacak. Bu ihtiyaç gelişmeden biz bölgedeki meslek yüksekokulu öğrencileriyle beraber bir program yapalım ve ön alalım dedik." ifadelerini kullandı.

Babacan, şöyle devam etti:

"Bu programın hazırlığı yaklaşık 5 ay sürdü. Programa 25 arkadaşımız katılım sağladı. 110 başvuru aldık. Özellikle meslek yüksekokullarının ikinci sınıf öğrencilerine odaklanmamızın sebebi, buradan çıkacak arkadaşlarımızın hemen istihdam edilebilir olması. Doğu Anadolu'daki üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim görevlilerine ulaşarak, programı nasıl yapacağımız konusunda fikirler aldık ve programın detaylarını oluşturduk. Konuşmacılarımız kendi tecrübelerini arkadaşlarımızla paylaştı. Onlara gerçek anlamda bir yön, bir vizyon vermek açısından çok güzel paylaşımlarda bulundular."

Programdan mezun olan öğrencilerin gerek Nordex'te gerek sektördeki diğer firmalarda görev almalarını umduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Daha önce çeşitli gruplara, çeşitli üniversitelerin çeşitli kademelerine ve meslek liselerine eğitim verdik. Bu bizim 5'inci eğitimimiz. Şu anki eğitimdeki arkadaşların ilgi açısından biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Öğrencilerin hepsi daha önceden çalışarak gelmişler. Daha bilinçliler. Daha fazla soru sordular. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Belki doğuda imkanlar daha kısıtlı olabilir, sektörün orada gelişme imkanı, bölgedeki istihdam imkanlarının kısıtlılığı etkili olmuş olabilir. Bizler de ekip olarak böyle bir eğitim sunup, onlarla vakit geçirdiğimiz için çok memnunuz."

Eğitim programına katılan öğrencilerden Ayşe Nur Delak da rüzgar enerjisiyle ilgili okulda belli bir seviyeye kadar eğitim verildiğini, bu eğitim programıyla sektöre ilişkin çok daha detaylı bilgi sahibi olma imkanına eriştiğini söyledi.

Normalde 1 ay sürebilecek bir eğitimi 1 haftada alma şansı yakaladığını dile getiren Delak, "Ben ve diğer arkadaşlarım adına bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Eğitimden önce başta güneş veya rüzgar enerjisi santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründe çalışmayı istiyordum. Ama rüzgarı daha yakından tanıma imkanına ve bilgi birikimine sahip olmuş oldum. Bu sektörde devam etmeyi düşünüyorum. Özellikle kadınların bu sektörde yer almasına çok önem veriliyor. Bu imkanı tüm arkadaşlarım değerlendirmeli." dedi.