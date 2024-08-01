Norveç'teki Gaz Kesintileri Avrupa'da Fiyat Dalgalanmalarına Neden Olabilir

Ekonomi

Dünyanın en büyük petrokimya piyasası bilgi sağlayıcısı ICIS, Norveç altyapısındaki kesintiler nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında dalgalanma ve belirsizlik yaşanabileceğini bildirdi.

ICIS'in aylık piyasa raporuna göre, Norveç gaz altyapısındaki kesintilerin Avrupa'ya gaz arzını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Norveç'teki günlük üretim kesintilerinin ağustos sonuna kadar 130 milyon metreküpü aşması öngörülüyor. Bu rakam, temmuzun son haftasında günlük 20 milyon metreküpün altındaydı.

Buna göre, Norveç altyapısındaki kesintiler nedeniyle yaşanacak arzdaki büyük azalma, fiyat dalgalanmalarına ve piyasa belirsizliğine yol açabilir.

Raporda, Rusya'nın doğal gaz arzını kesmesine ilişkin tehditlerin sürdüğü ancak azaldığı vurgulandı.

ICIS, Gazprom Export ile 6,9 milyar metreküp yıllık uzun vadeli kontratı bulunan Avusturya'ya yönelik Rus gaz akışlarının ağustosta normal şekilde devam edeceğini, ödemelerle ilgili herhangi bir düzensizlik olmadığını kaydetti.

Raporda, "Gazprom Export ile hala aktif uzun vadeli kontratı bulunan Avrupa enerji şirketlerinin bir önceki ayın teslimatı için bir sonraki aylık ödemelerini yapmaları gereken tarih 20 Ağustos. Bu tarih civarında risk priminin yoğunlaşması mümkün. Ancak Avusturya'dan OMV şirketi ilk olarak piyasaya olası arz kesintileri konusunda uyarıda bulunduğundan bu yana iki aydan fazla zaman geçti ve bu sürede herhangi bir kesinti gerçekleşmedi, bu da arz riskinin şu ana kadar azaltıldığını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

Norveç Açık Deniz Müdürlüğü verilerine göre, ülkenin haziranda doğal gaz üretimi günlük 340,2 milyon metreküp olarak kayda geçmişti.

Haziranda yaklaşık 12 milyar metreküp doğal gaz üreten ülke bunun 10,2 milyar metreküpünü ihraç etmişti.

Avrupa Komisyonunun 6 Haziran'da yayımladığı üç aylık gaz raporuna göre, Norveç geçen yıl Avrupa Birliği'nin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayarak en büyük doğal gaz tedarikçisi oldu.