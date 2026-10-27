Novak'a göre ihracat için Rus limanlarından 3 dizel tankeri yola çıktı - Son Dakika
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Novak'a göre ihracat için Rus limanlarından 3 dizel tankeri yola çıktı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, dizel taşıyan 3 tankerin ihracat için Rus limanlarından yola çıktığını, dördüncü tankerin 28 Ekim'de hareket etmesini beklediklerini bildirdi. Novak, Rus dizelinin ABD'ye sevkiyatına karşı çıkan Amerikalı siyasetçileri eleştirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt taşıyan 3 tankerin ihracat için Rus limanlarından yola çıktığını, dördüncü tankerin ise 28 Ekim'de hareket etmesini beklediklerini bildirdi.

Novak, Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji ürünleri ihracatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rus limanlarından dizel yakıt taşıyan 3 tankerin ihracat amacıyla hareket ettiğini belirten Novak, "Şu anda 3 gemi yola çıktı. Dördüncüsü henüz hareket etmedi." dedi.

Novak, dördüncü tankerin ne zaman yola çıkacağına ilişkin soruya "28 Ekim'i bekliyoruz." yanıtını verdi.

Rus dizelinin ABD'ye sevkiyatına karşı çıkan Amerikalı siyasetçileri eleştiren Novak, gemilerin ABD limanlarında boşaltılmasına izin verilmemesi ihtimaline ilişkin, "Göreceğiz. Gemiler şu anda yolda ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmalar uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Novak, ABD'deki Demokratların tutumunun şaşırtıcı olduğunu belirterek, bu siyasetçilerin Amerikan vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda hareket etmediğini söyledi.

"Rusya'nın doğal gaz satışında bir sorunu yok. Bu daha çok Avrupa'nın sorunu"

Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına da değinen Novak, Avrupa ülkelerinden talep gelmesi halinde Rusya'nın sevkiyatları yeniden başlatmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın her zaman güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu belirten Novak, "Biz kendi tarafımızdan hazırız. Her zaman güvenilir tedarikçiler olduk. Avrupa gazımızı satın almazsa satabileceğimiz başka pazarlar var." diye konuştu.

Novak, Rusya'nın son yıllarda ekonomik büyümenin ve enerji tüketiminin arttığı ülkelere yönelik doğal gaz ihracat altyapısını geliştirdiğine işaret ederek, "Bu nedenle Rusya'nın doğal gaz satışında bir sorunu yok. Bu daha çok Avrupa'nın sorunu." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı tüketicilerin doğal gaza ve uygun fiyatlı enerji kaynaklarına erişimde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ???????daha pahalı sıvılaştırılmış doğal gaz için yüksek bedeller ödediğini belirten Novak, Rus gazının Avrupa açısından önemini koruduğunu kaydetti.

Rusya ile Avrupa arasında 1970'li yıllardan itibaren geliştirilen doğal gaz boru hattı altyapısına da değinen Novak, söz konusu hatların hem Rusya hem de Avrupa ülkeleri açısından ekonomik fayda sağladığını söyledi.

Novak, "Rusya enerji açısından bağımsız bir ülke ve kendi enerji kaynakları bulunmayan ülkelerin, özellikle Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlayabilecek imkanlara sahip. Bu nedenle söz konusu boru hatlarının stratejik açıdan uzun vadede yeniden kullanılacağını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA
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