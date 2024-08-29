Novartis Türkiye'nin Ülke İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Merve Tekin Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Novartis Türkiye'nin Ülke İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Merve Tekin Oldu

Novartis Türkiye, Merve Tekin'i Ülke İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü olarak atadığını duyurdu. Tekin, ilaç sektörü ve kurumsal iletişim alanında 17 yıllık deneyime sahip olup, Novartis'in iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

29.08.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Novartis Türkiye'nin Ülke İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Merve Tekin oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Merve Tekin, 29 Temmuz itibarıyla Novartis Türkiye Ülke İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü olarak atandı.

İlaç sektörü ve kurumsal iletişim alanında 17 yıllık deneyime sahip olan Tekin, kariyeri boyunca sağlık iletişimi, hasta ilişkileri, paydaş ve kamu ilişkileri konularında görev aldı.

Tekin, Novartis'in iletişim ve hasta ilişkileri stratejilerinin oluşturulmasına ve hayata geçirilmesine liderlik ederek Novartis'in Türkiye'deki iletişim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Merve Tekin'in kariyeri

İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Tekin, kariyerine 2007'de Johnson & Johnson'da başladı. Sırasıyla Johnson & Johnson ve Astellas Pharma'da görevlerde bulunarak çok sayıda iletişim ve halkla ilişkiler kampanyasına liderlik etti. Tekin, 2007-2021 arasında Johnson & Johnson'daki görev süresi boyunca İletişim Uzmanı, İletişim Müdürü, İletişim ve Hasta İlişkileri Kıdemli Müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Tekin, 2022'de Astellas Pharma'da Kurumsal İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü olarak çalışmaya başladı. Görev yaptığı şirketlerde kurumsal iletişim, tedavi alanı ve hasta ilişkileri stratejilerinin geliştirilmesine liderlik ederek, şirketlerin marka kimliğiyle entegre tüm pazarlama ve iletişim kanallarında kurumsal itibarı destekleyen önemli çalışmalara imza attı. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneğinin Kurumsal İletişim ve Hasta İnisiyatifleri komitelerinde de görev yaptı.

Kaynak: AA

Novartis, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Novartis Türkiye'nin Ülke İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Merve Tekin Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
16:06 Heyecan devam ediyor Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı Heyecan devam ediyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
15:58 Önce etrafa sonra kafasına sıktı Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı Önce etrafa sonra kafasına sıktı! Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:25:39. #1.12#
SON DAKİKA: Novartis Türkiye'nin Ülke İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Merve Tekin Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement