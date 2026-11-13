Nvidia CEO'su Huang istifa etti, Asya borsaları Japonya hariç düştü

Asya borsaları, Nvidia hisselerindeki sert düşüşün teknoloji sektöründe oluşturduğu baskıyla Japonya hariç negatif seyrediyor.

Küresel piyasalar, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın istifası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentiler ve devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, biri Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla olmak üzere evlilik dışı iki ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından istifa etti.

Nvidia'dan yapılan açıklamada Nvidia'nın başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapmayı kabul ettiği belirtildi. Öte yandan Huang'ın, ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınacağı kapalı oturumda ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Söz konusu gelişmeler teknoloji şirketlerinin üzerindeki satış baskısını artırdı. Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'da CEO'luk görevine Jensen Huang'ın yerine Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un geçmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu gelişmeyle dün Nvidia hisseleri yüzde 4,3 değer kaybetti.

Asya tarafında ise Nvidia'nın yönetimindeki değişikliğin şirketle iş ilişkisi bulunan Asyalı şirketleri nasıl etkileyebileceğine yönelik belirsizliklerle bölge piyasalarında Japonya hariç negatif bir seyir hakim.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,98 azalışla 5.290 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 61.150 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,74 azalışla 3.629 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,56 kayıpla 23.629 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,43 kayıpla 81.554 puanda seyrediyor.

Dün 160 seviyesini test eden dolar/yen paritesi bugün 159 seviyesinde dengelendi. Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın döviz piyasalarında tek yönlü ve hızlı hareketler görüldüğüne dair açıklamaları Japon yetkililerin yene müdahale edebileceğine yönelik tahminlerin güç kazanmasına neden oldu.

Öte yandan, Asya'da yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması ve şirketlerin yeniden yapılanma süreçleri istihdam piyasasında önemli değişikliklere yol açarken başta teknoloji sektörü olmak üzere işten çıkarmalara ve yeni mezunların iş bulma imkanlarına ilişkin endişeler artıyor.

Çin, Japonya ve Güney Kore'de yapay zekanın istihdama etkileri giderek belirginleşirken Hindistan, Singapur ve diğer Asya ekonomilerinde de şirketlerin çalışan sayılarını azaltması ve bazı mesleklerin otomasyon nedeniyle risk altına girmesi dikkati çekiyor.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) temmuzda yayımladığı araştırmaya göre, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) genelinde yaklaşık 80 milyon çalışan yapay zekadan etkilenebilecek mesleklerde çalışıyor. Bununla birlikte araştırmada, yapay zeka nedeniyle henüz geniş çaplı bir istihdam kaybı yaşandığına ilişkin kanıt bulunmadığı belirtiliyor.

Tayvan, Çin'e ait askeri hava araçlarının Ada çevresinde 30 uçuş yaptığını açıkladı

Jeopolitik tarafta ise Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, aralarında savaş jetleri, bombardıman ve destek uçakları, İHA'lar ve helikopterlerin bulunduğu askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine dek Tayvan Adası'nın çevresinde 30 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, uçuşlardan 23'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 3 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisi verilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği ifade edildi.