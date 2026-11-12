Nvidia CEO'su Huang istifa etti, New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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Nvidia CEO'su Huang istifa etti, New York borsası düşüşle açıldı

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Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın istifası sonrası New York borsası güne düşüşle başladı; Nvidia hisseleri yüzde 13 azalırken şirketin piyasa değerinden yaklaşık yarım trilyon dolar silindi. Açılışta Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq geriledi.

NEW New York borsası, Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın istifası sonrası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalarak 52.427,94 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,90 azalışla 7.550,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 kayıpla 25.092,11 puana indi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin CEO'su Huang'ın biri Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla olmak üzere evlilik dışı iki ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından istifa ettiğini duyurdu.

Şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress, geçici CEO olarak atandı.

Nvidia'nın hisseleri işlem gününe yüzde 13 azalışla başlarken, şirketin piyasa değerinden yaklaşık yarım trilyon dolar silindi.

Şirketin hisselerindeki bu düşüş Wall Street endekslerinde aşağı yönlü harekete öncülük etti. Yapay zeka ile bağlantılı diğer hisselere yönelik iyimser hava da gölgelendi.

Buna karşın, ABD'li çip şirketlerinden Broadcom ile Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 3 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Kasım'da sona eren haftada 9 bin kişilik artışla 200 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Jeopolitik tarafta, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın parasını ve Hürmüz Boğazı'nı aldıklarını savunarak, "İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti." ifadesini kullandı.

Trump'ın söz konusu ifadelerinin ardından yatırımcıların Orta Doğu'da bir çözüme ulaşılacağına dair umutları azalırken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 0,7 artarak 93,39 dolara yükseldi.

Kaynak: AA
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