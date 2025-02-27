Nvidia'nın Geliri Yüzde 78 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Nvidia'nın Geliri Yüzde 78 Arttı

Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 78 artarak 39,3 milyar dolara ulaştı.

27.02.2025 05:16
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Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 78 artışla 39,3 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği 26 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 78 artışla 39,3 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 12 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 38,05 milyar dolar olması yönündeydi.

Nvidia'nın geliri 2025 mali yılı genelinde ise yüzde 114 artışla 130,5 milyar dolara ulaştı.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 43 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin karı yüzde 80 arttı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 80 artarak 22,1 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 12,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde 49 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 89 sente çıktı.

Şirketin karı da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

"Yapay zeka ışık hızında ilerliyor"

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zeka çipi Blackwell'e olan talebi "harika" olarak nitelendirdi.

Blackwell AI süper bilgisayarlarının büyük ölçekli üretimini başarıyla hızlandırdıklarını belirten Huang, ilk çeyreğinde milyarlarca dolarlık satış elde ettiklerini aktardı.

Huang, "Ajansal yapay zeka ve fiziksel yapay zeka, en büyük sektörlerde devrim yaratacak bir sonraki yapay zeka dalgası için zemin hazırlarken, yapay zeka ışık hızında ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Kaliforniya, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nvidia'nın Geliri Yüzde 78 Arttı - Son Dakika

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