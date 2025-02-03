Ocak 2025 TÜFE Yüzde 42,12 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ocak 2025 TÜFE Yüzde 42,12 Arttı

TÜİK'in verilerine göre, Ocak 2025'te TÜFE yıllık yüzde 42,12, aylık yüzde 5,03 yükseldi.

03.02.2025 10:21
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Ocak ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 42,12, aylık yüzde 5,03 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 42,08, aylık yüzde 5,47 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,20 arttı, aylık yüzde 3,06 arttı

Yİ-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,20 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,50 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,60 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,40 artış, imalatta yüzde 27,60 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,20 artış ve su temininde yüzde 54,39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 23,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,44 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 37,42 artış, enerjide yüzde 18,05 artış ve sermaye mallarında yüzde 25,61 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,25 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57 artış, imalatta yüzde 3,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,44 azalış ve su temininde yüzde 16,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,81 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,45 artış, enerjide yüzde 2,27 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,25 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Üretim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak 2025 TÜFE Yüzde 42,12 Arttı - Son Dakika

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