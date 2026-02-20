Ocak Ayında İhracatta Artış - Son Dakika
Ocak Ayında İhracatta Artış

20.02.2026 10:52
İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'nın ihracatı 1 milyar doları aştı, 35 ilde artış gözlendi.

Türkiye'de, ocakta İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'nın ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 35 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul 4 milyar 117 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalış gösterdi. İstanbul'u, yüzde 4,2 azalış ve 2 milyar 546 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 11,3 azalış ve 1 milyar 795 milyon dolarla İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 804 milyon 34 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 421 milyon 706 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 411 milyon 27 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 939 milyon 468 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından 269 milyon 62 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 208 milyon 574 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar sıralandı.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı 410 milyon 298 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı 157 milyon 308 bin dolarla kazanlar, makineler, 151 milyon 429 bin dolarla motorlu kara taşıtları izledi.

İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında 420 milyon 425 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 338 milyon 269 bin dolarla Almanya, 217 milyon 934 bin dolarla ABD takip etti.

Kocaeli, en fazla ihracatı 236 milyon 8 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından, 219 milyon 625 bin dolarla İngiltere, 173 milyon 748 bin dolarla İtalya geldi.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 181 milyon 792 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 151 milyon 865 bin dolarla ABD, 146 milyon 469 bin dolarla Hollanda takip etti.

Buna göre ocakta İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 35 il ihracatını artırdı.

Kaynak: AA

