Ocak Ayında İnek Sütü Toplama Artışı

12.03.2026 11:22
TÜİK verilerine göre ocak ayında inek sütü miktarı yüzde 0,4 arttı, çeşitli süt ürünlerinde de artış kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı.

TÜİK, 2026 yılı ocak ayına ilişkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince ocak ayında 944 bin 926 ton inek sütü toplandı.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretiminde yüzde 3,1 artış, ayran ve kefir üretiminde yüzde 6,9 artış, yoğurt üretiminde yüzde 13,8 artış, içme sütü üretiminde yüzde 4,1 artış olurken, tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise yüzde 1,3 azalma yaşandı.

Bir önceki ay 930 bin 898 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 1,5 oranında artarak 944 bin 926 ton oldu. Bir önceki ay 139 bin 862 ton olan içme sütü üretimi ocak ayında yüzde 12,3 oranında artarak 157 bin 106 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
