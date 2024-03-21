Odine, Borsa İstanbul\'da İşlem Görmeye Başladı

Odine, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
Ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine 2000'den bu yana şebeke yazılımları ve telekom mühendislik çözümleri sunan Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ, Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da "ODINE" kodu ile işlem görecek.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde 13-14-15 Mart'ta gerçekleştirilen halka arzda, Odine'in 44 milyon 200 bin adet hissesi 30 liradan satıldı ve halka arz büyüklüğü 1,3 milyarı aştı.
Halka arz büyüklüğünün 6 katı talep geldi, bunun yüzde 16,3'ü karşılandı ve Odine'e 3,3 milyon yatırımcı ortak oldu. Payların yüzde 60'ının bireysel yatırımcıya, yüzde 35'inin yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 5'inin de yurt dışı kurumsal yatırımcıya tahsis edildiği halka arzda, bireysel yatırımcıdan gelen talebin yüzde 39,1'i, yurt içi kurumsal yatırımcıdan gelen talebin yüzde 7,9'u, yurt dışı kurumsal yatırımcıdan gelen talebin ise yüzde 33'ü karşılandı.
Sermayesinin yüzde 40'ı borsaya kote olan Odine'in bir yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde ek bir satış yapılmayacak.
Odine'in borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Odine Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Alper Tunga Burak, Odine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fırat Kerim Ersoy, Yönetim Kurulu üyeleri Tarkan Alagöz, Ali Yöney ile TSKB Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu ve Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt katıldı.
"Yatırımcılarımızın teknoloji şirketlerine ilgisi çok kıymetli"
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törendeki konuşmasında, nitelikli insan kaynağı ve genç nüfusuyla dijital dönüşümün hızla arttığı Türkiye'de yatırımcıların teknoloji şirketlerine ilgisini çok kıymetli bulduğunu belirtti.
Ergun, "Bugün borsamız ailesine katılan değerli şirketimiz, geliştirdiği çözümlerle yerli teknolojilerin küresel bir değere dönüşebilmesi için halka arz gelirinin önemli bir kısmını uluslararası hedeflerini destekleyecek yatırımlara ayırmıştır. Teknoloji yatırımlarıyla büyüyerek, kendisine katılan yeni yatırımcılarıyla birlikte yoluna devam edecek olan şirketimize başarılar diliyorum. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta şirketimizin değerli yöneticilerini, aracı kurumumuzun özverili çalışanlarını tebrik ediyorum. Odine Solutions Teknoloji'ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
"Halka açılmak bu topraklarda üretilen teknolojiyi global pazarlara taşımak anlamına geliyor"
Odine Yönetim Kurulu Başkanı Burak da halka arza ilgi gösteren yatırımcılara teşekkür etti, Borsa İstanbul'a paylarının 6 katı talep ve 3,3 milyon yatırımcıyla "merhaba" dediklerini söyledi.
Burak, "Halka arzımıza gelen bu yoğun talep bizim için çok büyük bir gurur vesilesi oldu. Biz bugüne kadar pek çok platformda, halka açılmayı finansman kaynağı için değil, kurumsallaşmayı bir adım daha ileri götürmek ve Türkiye'de ispatladığımız rüştümüzü, global pazarlarda da ispatlamak için istediğimizi dile getirdik. Bizim için halka açılmak, bu topraklarda üretilen teknolojiyi global pazarlara taşımak anlamına geliyor." diye konuştu.
Yerli ve milli teknolojiye yapılan yatırımların öneminin gün geçtikçe daha da arttığını kaydeden Burak, Odine olarak kendilerinin de yerli ve milli teknolojiye olan bağlılıklarını sürdürerek Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine liderlik etmeyi hedeflediklerini belirtti.
Burak, "Bir noktanın altını çizmek isterim; yatırımcılarımız borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu olan, ama en önemlisi çok stratejik bir alan olan telekomünikasyon dünyasında fark yaratmakta kararlı bir şirkete ortak oldular. Biz de onlardan aldığımız bu yeni güçle ülkemizin telekomünikasyon altyapısını güçlendirmek ve yerli teknolojiyi geliştirerek uluslararası alanda rekabet edebilir konuma getirmek için yürüttüğümüz çalışmaları daha da hızlandıracağız." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Odine, Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
Türkiye'de düzenlenen 12. Türkiye Arıcılık Fuarı'nda, yerli propolis üreticisi BEE'O tarafından uygulamaya geçirilen Sözleşmeli Arıcılık Modeli büyük ilgi gördü. Fuar, arıcılık sektöründeki pek çok firma ve sektör profesyonelinin katılımıyla gerçekleşti ve Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan gibi ülkelerden de katılımcılar bulundu. BEE'O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'nin arıcılık faaliyetlerinin uluslararası arenada ses getirmesinin önemine vurgu yaparak, arıların tozlaşmadaki kritik rolünü ve arıların sayısının artmasının dünya için ne kadar önemli olduğunu belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 artışla 9.096,47 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,35 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 1,40, teknoloji endeksi yüzde 1,84, sanayi endeksi yüzde 1,49 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 206 dolar olarak belirlendi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) ile ilgili, "Anlaşmanın müzakereleri tamamlandığında ülkelerimizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha kapsamlı ve iyi belirlenmiş bir çerçevede geliştirme ve çeşitlendirme imkanı ortaya çıkacaktır." dedi.
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'nin sektörel düşük karbonlu yol haritalarının imalat sanayi sektörleri için açıklandığını belirtti. Kesikbaş, yol haritalarının sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflediğini ve sürdürülebilir ve çevreci üretim yöntemlerine odaklandığını söyledi. Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli ise Eskişehir'in sanayisi güçlü bir şehir olduğunu ve yol haritalarının endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltarak sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Eskişehir'in alüminyum, çelik ve kimya sektörlerinin sera gazı emisyonlarını artırdığını ifade eden Kesikbaş, düşük karbonlu yol haritasının bölgede uygulanmasının önemini vurguladı. ESO Yeşil Sanayi Birimi ise bölgedeki sanayi işletmelerini yeşil dönüşüm sürecine dahil etmek ve düşük karbonlu teknolojilere geçişlerini desteklemek için çeşitli destek programları ve eğitimler düzenlediklerini belirtti. Açıklanan yol haritaları, sanayicilerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını ve yeşil dönüşümlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak bir başlangıç olarak değerlendirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Van'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın et fiyatlarıyla ilgili açıklamasını eleştirdi. Adem, Van ve bölgesindeki üreticilerin et fiyatlarından dolayı sıkıntı yaşadığını belirtti. Ayrıca, Tarım Bakanı'nın Norduz koyunuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi ve bu nadir türün korunması ve ıslah çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilerin daha kaliteli ve verimli üretim yapmasını sağlamak amacıyla 3 yılda 210 ton silajlık mısır tohumu desteği verdi. Bu yıl ise 17 ilçede 3 bin 149 üreticiye 67 ton 200 kg sertifikalı silajlık mısır tohumu dağıtıldı.
Tunceli'de, Aktuluk Mahallesi'nde yapılan denetimlerde atık suların arıtılmadan Uzunçayır Baraj Gölü'ne deşarj edildiği tespit edildi. Bu nedenle Tunceli Belediyesine 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası kesildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 değer kazanarak 9.096,47 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Metal eşya makina sektörü en fazla kazandıran sektör olurken, tekstil deri sektörü en çok kaybeden sektör oldu. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi tahminini korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde TCMB'nin para politikası kararları takip ediliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlenen 'Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması'nda yaptığı açıklamada, Sağlık Turizmi Acenteler Birliği'nin kurulması için çalışmalara başlandığını duyurdu. Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı ise birliğin kurulmasıyla merdiven altı, güven ve güvenilirlik sorunlarının çözülebileceğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, son 10 yılda Erzurum'da 226 projeye 1 milyar 20 milyon 893 bin 858 lira destek sağladı. DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, tarımsal mekanizasyon ve sulama projelerine ağırlık vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?